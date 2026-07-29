Keiko Fujimori prend ses fonctions de nouvelle présidente du Pérou

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|Keiko Fujimori, la nouvelle présidente élue du Pérou.
|Photo : Xinhua/VNA/CVN
Première femme élue présidente du Pérou au suffrage universel, Mme Fujimori a prêté serment pour le mandat 2026-2031 et s'est engagée à remplir fidèlement ses fonctions de présidente et à respecter la Constitution et les lois du pays.
Elle a également promis de défendre la souveraineté, la liberté et la démocratie du Pérou, et de préserver l'indépendance des pouvoirs de l'État.
Luis Galarreta, premier vice-président, et Miguel Torres, deuxième vice-président et également président du Sénat, ont également prêté serment lors de cette cérémonie.
Xinhua/VNA/CVN