Keiko Fujimori prend ses fonctions de nouvelle présidente du Pérou

Keiko Fujimori, la nouvelle présidente élue du Pérou, a pris ses fonctions mardi 28 juillet après avoir prêté serment lors d'une cérémonie au Palais législatif de la capitale Lima.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Première femme élue présidente du Pérou au suffrage universel, Mme Fujimori a prêté serment pour le mandat 2026-2031 et s'est engagée à remplir fidèlement ses fonctions de présidente et à respecter la Constitution et les lois du pays.

Elle a également promis de défendre la souveraineté, la liberté et la démocratie du Pérou, et de préserver l'indépendance des pouvoirs de l'État.

Luis Galarreta, premier vice-président, et Miguel Torres, deuxième vice-président et également président du Sénat, ont également prêté serment lors de cette cérémonie.

Xinhua/VNA/CVN