Trump annonce une reprise des pourparlers avec l'Iran

Le président américain Donald Trump a déclaré dimanche 2 août que les négociations avec l'Iran débuteraient lundi après-midi 3 août, précisant que l'Arabie saoudite, les Émirats arabes unis (EAU) et le Qatar avaient demandé aux États-Unis d'annuler les frappes prévues car "ils pensent qu'un accord est en vue".

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Il y a un accord sur (le détroit d')Ormuz, et ensuite il y aura un accord sur le nucléaire, ou ce que l'on pourrait appeler la dénucléarisation de l'Iran", a déclaré M. Trump aux journalistes à bord de l'avion présidentiel Air Force One, alors qu'il se rendait à la base conjointe Andrews dans le Maryland.

Affirmant que l'Iran avait également demandé aux États-Unis de renoncer aux frappes prévues, M. Trump a déclaré qu'"à présent, ce que nous faisons est que nous discutons avec eux sous la forme d'une négociation".

Le prince héritier et Premier ministre saoudien Mohammed ben Salmane Al Saoud s'est entretenu samedi 1er août par téléphone avec M. Trump et a "fait part de ses inquiétudes et demandé des éclaircissements" concernant le plan d'action proposé contre l'Iran, a confié un responsable américain au site d'information Axios.

Le Pakistan, le Qatar, les EAU, la Turquie et d'autres pays ont également appelé les États-Unis et l'Iran à apaiser les tensions et à éviter tout nouveau conflit.

Xinhua/VNA/CVN