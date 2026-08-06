Dans le Michigan, les primaires démocrates consacrent le progressiste El-Sayed, à rebours de son parti

Le candidat progressiste Abdul El-Sayed a remporté d'une courte tête l'investiture démocrate dans le Michigan pour un siège au Sénat selon les projections mercredi 5 août des médias américains, confirmant la dynamique du mouvement progressiste après plusieurs succès récents à New York et dans le Colorado.

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Photo : AFP/VNA/CVN

Dans cette primaire test pour l'avenir du Parti démocrate et qui s'est avérée plus disputée qu'attendu, ce médecin de 41 ans a selon NBC et CNN battu la centriste Haley Stevens, soutenue par l'establishment démocrate.

Abdul El-Sayed, qui a fait campagne contre l'influence des grands donateurs et des organisations pro-Israël dans la politique américaine, affrontera en novembre le républicain Mike Rogers, soutenu par Donald Trump, pour le siège de sénateur laissé vacant par un démocrate dans cet État du Nord des Etats-Unis.

Lors d'une conférence de presse mercredi matin 5 août, il a appelé les démocrates de toutes les sensibilités à se "rassembler" pour battre les républicains lors des élections de mi-mandat, cruciales pour la suite du second mandat de Donald Trump.

"C'est ça l'essentiel : construire un mouvement pour reprendre notre démocratie afin d'être au service des gens qui méritent absolument tout le meilleur de ce que l'Amérique a à offrir", a déclaré Abdul El-Sayed depuis Detroit.

Sa rivale Haley Stevens l'a félicité dans un communiqué, et a promis de faire campagne à ses côtés contre les républicains qui veulent voir les démocrates sortir de cette primaire "fatigués et divisés".

"Lèche-bottes"

Donnant le ton de la campagne à venir, Abdul El-Sayed a attaqué son adversaire républicain au vitriol mercredi 5 août.

"Mike Rogers est un type qui n'a jamais rechigné devant une entreprise à laquelle il pouvait faire une faveur", a-t-il lancé, l'accusant aussi de faire preuve de servilité devant Donald Trump.

"Si vous voulez un sénateur lèche-bottes, très bien, votez pour Mike Rogers. Mais si vous voulez un sénateur qui va se battre contre Donald Trump, alors votre choix est devant vous", a ajouté Abdul El-Sayed.

Photo : AFP/VNA/CVN

L'élection de novembre sera particulièrement scrutée : les démocrates espèrent reprendre la majorité au Sénat, mais pour cela doivent assurément conserver leur siège dans le Michigan, État gagné par Donald Trump en 2024.

À l'annonce des résultats, le président américain a ironisé sur la victoire, estimant que c'était "une super nouvelle pour les républicains".

Soutenu par plusieurs figures progressistes comme Bernie Sanders et Alexandria Ocasio-Cortez, Abdul El-Sayed pourrait montrer en novembre que l'aile gauche du parti peut gagner au-delà des sièges déjà acquis aux démocrates.

Ses alliés affirment que la mobilisation de la base progressiste autour de sa candidature peut permettre de réussir sans le soutien du réseau traditionnel de grands donateurs du parti.

Les dirigeants démocrates sont de plus en plus critiqués par la base partisane en raison de leur manque perçu d'efficacité face à Donald Trump.

Influence de l'Aipac

En face, Haley Stevens, députée depuis 2019 des alentours de Detroit, avait centré sa campagne autour de la réindustrialisation et de sa capacité à rassembler divers horizons face aux républicains. Cette ancienne conseillère du gouvernement Obama sur les questions automobiles était soutenue par plusieurs chefs démocrates, comme Chuck Schumer et la gouverneure du Michigan Gretchen Whitmer.

Les deux candidats se sont particulièrement opposés sur la question du soutien américain à Israël.

Haley Stevens est en faveur d'une poursuite de l'assistance à cet allié des États-Unis et rejette les accusations de génocide à Gaza.

Abdul El-Sayed appelle de son côté à la fin de l'aide américaine à Israël et s'est attaqué à l'influence de l'organisation Aipac, qui finance des candidats démocrates et républicains pro-Israël. Il a également dit s'opposer à l'existence d'Israël comme un État uniquement réservé aux juifs.

Dans un État du Michigan qui compte une large diaspora arabe et où l'Aipac a déjà déboursé plus de 30 millions de dollars à la campagne d'Haley Stevens, cette question du soutien à Israël a joué un rôle prépondérant.

Il s'agit de "l'apogée de l'une des primaires démocrates pour le Sénat les plus houleuses et onéreuses de l'histoire" du parti, a estimé mardi 4 août l'éditorialiste Dan Pfeiffer de l'influent podcast Pod Save America, proche des démocrates.

AFP/VNA/CVN