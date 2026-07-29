Cisjordanie

Le SG de l'ONU condamne les actes de violence commis par des colons israéliens

Le secrétaire général (SG) de l'ONU, Antonio Guterres, condamne les attaques perpétrées par des colons israéliens en Cisjordanie, notamment les incendies criminels contre deux mosquées, a déclaré mardi 28 juillet son porte-parole adjoint.

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Photo : AFP/VNA/CVN

"Le secrétaire général condamne les attaques perpétrées par des colons israéliens contre des communautés palestiniennes en Cisjordanie occupée, notamment les incendies criminels qui auraient visé deux mosquées, les actes de vandalisme contre des biens privés et les attaques visant les Palestiniens et leurs moyens de subsistance", a déclaré son porte-parole adjoint, Farhan Haq.

"Les attaques contre des lieux de culte sont odieuses et inacceptables et risquent d'envenimer davantage une situation déjà explosive", a ajouté M. Haq. "Le secrétaire général demande que les responsables soient rapidement identifiés et rendent des comptes, conformément aux obligations qui incombent à Israël en vertu du droit international".

M. Guterres appelle en outre les autorités israéliennes à prendre des mesures immédiates et efficaces pour empêcher de nouvelles attaques des colons contre les Palestiniens et leurs biens, y compris les lieux de culte, et pour assurer la protection des civils, a précisé M. Haq.

Le secrétaire général exhorte toutes les parties à faire preuve d'une retenue maximale, à empêcher toute nouvelle escalade et à prendre des mesures immédiates pour rétablir le calme et apaiser les tensions, a déclaré le porte-parole.

Une nouvelle vague de violences de la part des colons a éclaté la semaine dernière en Cisjordanie.

Vendredi, des incidents violents survenus au sud-ouest de Naplouse ont entraîné la mort de quatre Palestiniens et de deux Israéliens, blessé plusieurs autres personnes et causé d'importants dégâts aux biens palestiniens, a déclaré mardi au Conseil de sécurité Ramiz Alakbarov, coordinateur spécial adjoint des Nations unies pour le processus de paix au Moyen-Orient.

À la suite des incidents survenus vendredi près de Naplouse, Israël a lancé une vaste campagne d'arrestations en Cisjordanie, au cours de laquelle au moins 80 Palestiniens ont été arrêtés. Dimanche, des colons israéliens ont attaqué des villages palestiniens en Cisjordanie et incendié deux mosquées, une au sud de Naplouse et l'autre au sud de Tulkarm, selon la presse.

Xinhua/VNA/CVN