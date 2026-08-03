Brésil

Le PT désigne le président sortant Lula comme candidat officiel à la présidentielle

Le Parti des travailleurs (PT), au pouvoir au Brésil, a officiellement désigné dimanche 2 août le président sortant Luiz Inácio Lula da Silva comme candidat à la prochaine élection présidentielle, dans laquelle il briguera un quatrième mandat.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Lors de la convention nationale du parti à São Paulo, les délégués ont formellement approuvé la candidature associant M. Lula et le vice-président sortant Geraldo Alckmin, membre du Parti socialiste brésilien.

Le président du PT, Edinho Silva, a annoncé que le parti avait finalisé l'enregistrement de cette candidature auprès du Tribunal électoral supérieur.

S'adressant aux participants de la convention, le président brésilien, âgé de 80 ans, a déclaré que les réalisations de son administration constitueraient un socle solide pour la campagne.

''Nous pouvons montrer avec fierté au peuple, partout dans le pays, ce que le gouvernement fédéral a accompli'', a-t-il affirmé.

Selon les règles électorales brésiliennes, les partis politiques doivent désigner leurs candidats respectifs avant le 5 août et finaliser leur enregistrement officiel avant le 15 août. Le coup d'envoi de la campagne électorale officielle sera donné le 16 août.

M. Lula a précédemment exercé deux mandats présidentiels consécutifs après avoir remporté les élections de 2002 et de 2006. Il est revenu au pouvoir pour un troisième mandat après avoir remporté l'élection de 2022 et pris ses fonctions en janvier 2023.

Xinhua/VNA/CVN