L'Iran avertit qu'il ne laissera pas les États-Unis déterminer la fin du conflit

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Esmaïl Baghaï, a assuré lundi 27 juillet que son pays ne laisserait pas les États-Unis déterminer la fin du conflit, a rapporté l'agence de presse semi-officielle iranienne Mehr.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Rappelant que les États-Unis étaient "embourbés" depuis cinq mois, il a dit lors d'un point de presse que Téhéran ne permettra pas à la partie américaine "de déterminer le moment du conflit et de la paix". "Nous nous défendrons aussi longtemps que nécessaire", a-t-il assuré.

M. Baghaï a aussi ajouté que les États-Unis n'étaient pas impliqués dans les récents pourparlers avec Oman sur la gestion du détroit d'Ormuz, qu'il a par ailleurs qualifié de "positifs".

"Ces pourparlers n'ont aucun lien avec les États-Unis. Il s'agit d'une affaire bilatérale entre l'Iran et Oman et ils se poursuivent", a dit le porte-parole, notant que la voie navigable "reste fermée".

M. Baghaï a dit noter que certains pays du Golfe ont été impliqués dans le conflit américaine contre l'Iran, sans donner plus de détails.

Il a également mis en garde contre des conséquences "imprévisibles" après que l'Ukraine a attaqué un navire iranien en mer Caspienne ce week-end.

Dans un communiqué distinct publié sur X, Esmaïl Baghaï a déclaré que le président ukrainien Volodymyr "Zelensky a attaqué un navire commercial iranien, tuant un marin", y voyant là une violation flagrante de la Charte des Nations unies "commise à la demande d'Israël pour entraîner l'Europe dans le conflit".

Cette attaque "constitue un acte absolument illégal et injustifié" et "un acte d'aventurisme dangereux auquel nous ne manquerons certainement pas de réagir", a assuré M. Baghaï lors de son point de presse, en ajoutant que les conséquences de cet acte de l'Ukraine "seront certainement imprévisibles".

Xinhua/VNA/CVN