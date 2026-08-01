Hamas : feu vert à la deuxième phase du cessez-le-feu à Gaza

Le Hamas a fait savoir aux médiateurs qu'il approuvait le projet final de feuille de route pour la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, a-t-on appris vendredi 31 juillet de sources palestiniennes.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Réunis depuis mercredi 29 juillet au Caire avec les négociateurs du Hamas, les médiateurs égyptiens, qatariens et turcs attendent désormais la réponse d'Israël avant de finaliser ces ententes et d'annoncer le début de la deuxième phase de l'accord, ont-elles indiqué sous couvert d'anonymat.

Ghazi Hamad, membre de l'équipe de négociateurs du Hamas, a dit dans un communiqué que son mouvement avait approuvé le plan présenté par Nickolay Mladenov, "haut représentant pour Gaza" du "Conseil de paix" dirigé par les États-Unis, après que plusieurs de ses dispositions eurent été modifiées.

Le Hamas et d'autres factions palestiniennes sont parvenus à un accord sur un mécanisme de mise en œuvre de la deuxième phase de l'accord, comprenant notamment un processus progressif d'enregistrement et de stockage des armes sous la supervision d'un comité national palestinien, a précisé M. Hamad, indiquant que l'armée israélienne ne participera pas au processus d'enregistrement et de stockage de ces armes.

À ce titre, il a jugé "inexactes" les informations qualifiant cet accord de "désarmement", assurant que la question des armes restait liée à la mise en œuvre des autres dispositions de l'accord, notamment le retrait des forces israéliennes de Gaza et le lancement des efforts de reconstruction. Et de souligner que le Hamas ne respectera pas ses engagements tant qu'Israël n'aura pas lui aussi rempli ses obligations correspondantes.

Ces développements surviennent peu après la fin des élections internes du Hamas, au cours desquelles Khalil al-Hayya a été élu à la tête du bureau politique du mouvement.

Des responsables palestiniens participant aux négociations ont déclaré que la nouvelle direction du Hamas s'était montrée disposée à prendre ce qu'ils ont qualifié de "décisions politiques clés", dans un contexte d'aggravation de la situation humanitaire dans la bande de Gaza et d'efforts visant à consolider le cessez-le-feu et à ouvrir la voie à la reconstruction de l'enclave.

Xinhua/VNA/CVN