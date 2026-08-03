L'Égypte appelle à des efforts de désescalade dans la région

Le ministre égyptien des Affaires étrangères Badr Abdelatty a souligné dimanche 2 août l'importance de poursuivre les efforts visant à prévenir une nouvelle escalade dans la région. Il a tenu ces propos lors d'un entretien téléphonique avec Steve Witkoff, envoyé spécial du président américain.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Au cours de l'échange, M. Abdelatty a insisté sur le fait que les solutions politiques et diplomatiques demeuraient la seule voie viable pour rétablir la sécurité et la stabilité régionales, selon un communiqué du ministère égyptien des Affaires étrangères.

Il a appelé à intensifier les efforts internationaux et régionaux visant à contenir les crises en cours dans la région et à soutenir toutes les initiatives de désescalade, affirmant que ces démarches contribueraient à créer des conditions propices à la reprise du dialogue et à s'attaquer aux causes profondes des conflits.

Le même jour, M. Abdelatty a également eu des entretiens téléphoniques séparés avec les ministres des Affaires étrangères du Qatar, de l'Irak et du Koweït afin de discuter de l'évolution de la situation régionale et des efforts d'apaisement des tensions.

Xinhua/VNA/CVN