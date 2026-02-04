Réaffirmer la cohésion stratégique entre le Vietnam et le Laos

À l’invitation de Thongloun Sisoulith, secrétaire général du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL) et président du Laos, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, effectuera une visite d’État au Laos le 5 février.

Photo : VNA/CVN

Il s’agira de la première visite à l’étranger d’un haut dirigeant vietnamien en 2026 et de la première visite à l’étranger de Tô Lâm depuis le succès du XIVe Congrès national du PCV, illustrant le plus haut niveau de confiance politique, la solidarité particulière et la coordination étroite entre les deux Partis et les deux États, tout en contribuant à rehausser et à orienter la coopération globale, efficace et substantielle dans une nouvelle phase de développement des relations bilatérales.

Le Vietnam et le Laos ont établi leurs relations diplomatiques le 5 septembre 1962 et signé le Traité d’amitié et de coopération le 18 juillet 1977, jetant les bases politiques et juridiques essentielles du renforcement constant de leurs relations, au service de l’édification et de la défense nationales de chacun.

En février 2019, les relations bilatérales ont été élevées au niveau de "l’amitié grandiose, de la solidarité spéciale et de la coopération globale", marquant un tournant historique et insufflant une dynamique nouvelle à la coopération Vietnam - Laos.

Ces dernières années, les deux parties ont activement mis en œuvre les mécanismes de coopération existants, notamment les rencontres de haut niveau entre les dirigeants des deux Partis, les réunions du Comité intergouvernemental Vietnam–Laos, ainsi que les échanges entre les dirigeants des deux Assemblées nationales.

Lors de l’entretien entre le secrétaire général Tô Lâm et le dirigeant Thongloun Sisoulith dans le cadre de la visite d’État de ce dernier au Vietnam les 26 et 27 janvier 2026, les deux parties ont souligné que dans un contexte international et régional marqué par des évolutions rapides, complexes et imprévisibles, le renforcement de la solidarité, de la confiance politique et de la coordination étroite revêt une importance particulière.

Sur le plan économique, la coopération bilatérale connaît un développement substantiel et durable. Le Vietnam est aujourd’hui le troisième partenaire commercial du Laos. En 2025, le commerce bilatéral a atteint 2,98 milliards de dollars, en hausse de 32,7% par rapport à 2024, et les deux parties s’efforcent de porter ce chiffre à 5 milliards de dollars dans les deux à trois prochaines années.

Le Laos demeure la première destination des investissements vietnamiens à l’étranger, avec 282 projets totalisant près de 7 milliards de dollars, présents dans 17 des 18 villes et provinces lao, créant plus de 100.000 emplois et contribuant de manière significative au budget et au bien-être social du pays.

La coopération dans les domaines de la défense et de la sécurité, des transports, de l’éducation-formation, de la culture, du tourisme et des échanges entre les peuples, enregistre également des résultats positifs, illustrés notamment par la reconnaissance par l’UNESCO en 2025 du patrimoine naturel transfrontalier "Parc national de Phong Nha - Ke Bang et Parc national de Hin Nam No".

La visite d’État au Laos du secrétaire général Tô Lâm, le 5 février, revêt une signification particulière, réaffirmant la priorité absolue que le Vietnam accorde à ses relations avec le Laos, renforçant la confiance mutuelle et ouvrant de nouvelles perspectives pour approfondir la coopération entre les deux pays.

Cette visite contribuera également à réaffirmer le soutien fort du Vietnam au Laos dans son processus de Renouveau, de protection et de construction nationale, tout en favorisant la coopération bilatérale dans tous les domaines et en assurant la pérennité et la continuité des relations bilatérales à travers les générations.

VNA/CVN