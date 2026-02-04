Vietnam - Laos : une relation spéciale réaffirmée à l’occasion des 96 ans du Parti

À l’occasion du 96 e anniversaire de la fondation du Parti communiste du Vietnam (3 février 1930 - 3 février 2026) et du Nouvel An lunaire 2026, l’ambassadeur du Vietnam au Laos, Nguyên Minh Tâm, a reçu les 2 et 3 février à Vientiane de hautes délégations des organes lao.

Photo : VNA/CVN

Parmi les personnalités présentes figuraient des membres du Comité central du Parti populaire révolutionnaire lao (PPRL), des responsables de commissions centrales, ainsi que des représentants de divers ministères et organisations de masse, venus exprimer leur solidarité et leurs félicitations.

Au cours de ces rencontres, les dirigeants lao ont adressé leurs vœux les plus chaleureux au Parti, à l’État et au peuple vietnamien, tout en passant en revue l'histoire glorieuse et au développement du Parti communiste du Vietnam (PCV) et du PPRL. Ils ont salué les réalisations historiques et globales accomplies sous la direction du Parti au cours des 96 dernières années, soulignant particulièrement les succès remarquables de l'œuvre de Dôi moi (Renouveau), de l’édification et de la défense nationales, qui ont permis de garantir la stabilité politique, de renforcer la défense et la sécurité nationales, de développer l’économie, d’élargir les relations extérieures et d'élever la position, du rôle du Parti et de l’État sur la scène internationale.

La partie lao a également félicité le Vietnam pour le succès du XIVᵉ Congrès national du PCV, qui a posé un fondement politique solide et tracé une stratégie à long terme pour un développement rapide et durable du pays dans la nouvelle ère. Les responsables lao ont souligné l’importance des documents du Congrès, qui dressent un bilan approfondi du développement national, témoignent d’une vision renouvelée et d’un engagement ferme sur la voie du socialisme, tout en proposant des solutions concrètes pour l’avenir de la nation.

L’accent a été mis sur la signification stratégique et l’importance particulière de la relation d’amitié grandiose, de solidarité spéciale et de coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos. Ce lien unique, forgé par les Présidents Hô Chi Minh, Kaysone Phomvihane et Souphanouvong, a été continuellement consolidé par les générations successives de dirigeants et de peuples des deux pays.

Photo : VNA/CVN

Les représentants lao ont exprimé leur profonde gratitude pour le soutien indéfectible et fraternel apporté par le Vietnam, tant durant les luttes pour l’indépendance que dans l’œuvre actuelle d’édification nationale.

Pour sa part, l’ambassadeur Nguyên Minh Tâm a rappelé que les succès du Vietnam sont indissociables de l'accompagnement et du soutien précieux du peuple frère du Laos.

Saluant les résultats du 12ᵉ Congrès du PPRL, le diplomate a réaffirmé la volonté des deux pays d’avancer côte à côte vers leurs objectifs socialistes respectifs.

En conclusion, l’ambassadeur a assuré que l’ambassade du Vietnam au Laos continuerait de jouer pleinement son rôle de passerelle fiable pour approfondir la coopération bilatérale et mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau conclus entre les deux Partis et les deux États.

Il a réitéré que le Vietnam accorde toujours une priorité absolue à sa relation avec le Laos, s’engageant à œuvrer pour que cette relation spéciale atteigne de nouveaux sommets, au bénéfice des deux peuples et en faveur de la paix, de la stabilité et du développement dans la région.

VNA/CVN