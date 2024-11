Pham Minh Chinh rencontre le leader du PRM de la République dominicaine

Le Vietnam souhaite renforcer les liens bilatéraux et progresser vers l'établissement de relations formelles entre les deux partis dans les temps à venir, a déclaré le Premier ministre Pham Minh Chinh lors d'une rencontre avec Carolina Mejia, secrétaire générale du Parti révolutionnaire moderne (PRM) au pouvoir et maire de Saint-Domingue, le 21 novembre (heure locale).

Le chef du gouvernement vietnamien a appelé le PRM et ses partis politiques alliés au sein de la coalition au pouvoir à soutenir la mise en œuvre effective des orientations et des mesures convenues lors de ses entretiens avec le président Luis Abinader Corona, contribuant ainsi à renforcer et à développer davantage l'amitié et la coopération traditionnelles entre les deux pays, en particulier à l'approche du 20e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques l'année prochaine (7 juillet 2005-2025).

Carolina Mejia a décrit la visite du Premier ministre vietnamien comme une étape historique dans les relations entre la République dominicaine et le Vietnam, donnant une impulsion significative au renforcement de l'amitié et de la coopération bilatérales.

Elle s'est engagée à soutenir activement la mise en œuvre des plans et des mesures convenus par les deux gouvernements pour élever leurs relations bilatérales à une nouvelle hauteur. Elle a également exprimé son espoir d'établir des canaux de communication et de renforcer la coopération entre les deux partis, notamment en partageant des informations et des expériences liées à la construction et à la direction des partis.

Il s'agissait de la dernière activité du Premier ministre Pham Minh Chinh dans son voyage de travail pour assister au sommet du G20 et mener des engagements bilatéraux au Brésil, et visiter la République dominicaine. Dans la soirée du même jour, Pham Minh Chinh, son épouse et la délégation vietnamienne ont quitté Saint-Domingue pour Hanoï.

