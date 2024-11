La tournée du PM au Brésil et en République dominicaine transmet le message d’un Vietnam dynamique et rénové

La participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au Sommet du G20 au Brésil et sa visite officielle en République dominicaine du 16 au 21 novembre transmettront un message du Vietnam en tant que pays dynamique et rénové, prête à assumer des responsabilités mondiales, selon le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh.

Le vice-ministre des Affaires étrangères, Pham Thanh Binh, a déclaré à la presse à la veille du voyage du chef du gouvernement que ce sera la cinquième participation du Vietnam à un sommet du G20 et la première visite d’un dirigeant vietnamien important dans ce pays des Caraïbes.

Le sommet de 2024, qui aura pour thème "Construire un monde juste et une planète durable", donnera la priorité aux discussions sur l’élimination de la pauvreté, le développement durable, la transition énergétique et la réforme de la gouvernance mondiale, a-t-il fait savoir, ajoutant qu’il réunira les dirigeants des pays membres du G20, de 19 pays invités et de 15 grandes organisations internationales, avec 100 réunions de groupes de travail et près de 20 conférences ministérielles.

Dans le cadre du sommet, le Premier ministre Pham Minh Chinh doit s’entretenir avec le président brésilien Luiz Inácio Lula da Silva pour examiner la mise en œuvre des accords de haut niveau conclus lors de sa visite de septembre 2023 et discuter des principales orientations et des mesures de fond pour élever les relations bilatérales.

Le chef du gouvernement vietnamien assistera également à plusieurs événements marquant le 35e anniversaire des relations diplomatiques entre le Vietnam et le Brésil, notamment l’inauguration d’une plaque commémorative en l’honneur du Président Hô Chi Minh à Rio de Janeiro.

Élever la position du Vietnam

Soulignant l’importance de la présence du Premier ministre Pham Minh Chinh au sommet du G20, le vice-ministre Pham Thanh Binh a indiqué que cela contribuerait à élever la position du Vietnam au sein du groupe, marquant la première fois que le chef du gouvernement vietnamien était invité bien que le Vietnam n’occupe aucune présidence tournante d’un forum multilatéral.

C’est une illustration frappante du fait que la communauté internationale, y compris le Brésil, pays hôte, a de plus en plus respecté le rôle de l’économie vietnamienne à l’échelle mondiale ainsi que l’impact et les contributions du pays aux mécanismes multilatéraux mondiaux.

Le vice-ministre Pham Thanh Binh a fait valoir que la participation du Vietnam confirmerait les contributions responsables du Vietnam à la résolution des défis mondiaux tout en offrant au pays des opportunités de consolider et de renforcer la collaboration avec ses partenaires dans divers secteurs.

Lors de l’événement, le Premier ministre Pham Minh Chinh prononcera des discours lors de deux séances les 18 et 19 novembre, partageant les expériences du Vietnam en matière de réduction de la pauvreté et de stratégies de développement durable.

Il annoncera également l’organisation par le Vietnam du quatrième sommet du Partenariat pour la croissance verte et les Objectifs mondiaux 2030 (P4G) en 2025 et approuvera l’Appel à l’action sur la réforme de la gouvernance mondiale, document important du G20 reflétant sa détermination à réformer et moderniser les institutions internationales telles que les Nations unies, l’Organisation mondiale du commerce et le Fonds monétaire international.

Selon le vice-ministre Pham Thanh Binh, l’engagement diplomatique du Premier ministre Pham Minh Chinh dans le cadre du sommet sera une opportunité d’approfondir les relations multiformes avec les pays et les organisations internationales et de continuer à mener la diplomatie étrangère d’indépendance, d’autonomie, de multilatéralisation et de diversification des relations extérieures.

Avec le Brésil, le voyage contribuera à développer les relations bilatérales à un nouveau niveau, à renforcer les engagements politiques et la confiance, à élargir la collaboration et à rendre la relation plus complète, plus intensive, plus étendue et plus durable, apportant des avantages pratiques aux deux peuples.

Le responsable a déclaré que la visite officielle du Premier ministre Pham Minh Chinh en République dominicaine démontre la volonté du Vietnam de continuer à consolider et à approfondir la solidarité, l’amitié et la coopération solide avec le pays à l’approche du 20e anniversaire de leurs relations diplomatiques en 2025.

Au cours des dernières années, les relations bilatérales ont connu un développement positif, avec des échanges réguliers de délégations ainsi qu’une croissance rapide des relations économiques et commerciales.

Cela créera une dynamique pour promouvoir les liens économiques, commerciaux et d’investissement entre les deux nations, en particulier dans les domaines potentiels de l’agriculture, de l’industrie, de la production de matériaux de construction, de l’énergie-pétrole et gaz, des télécommunications et du tourisme, entre autres, a-t-il ajouté.

Le vice-ministre Pham Thanh Binh s’est dit confiant que les missions diplomatiques renforceront la position internationale du Vietnam tout en ouvrant de nouveaux chapitres dans les relations avec le Brésil et la République dominicaine, contribuant à la paix, à la stabilité et au développement dans les deux régions et dans le monde.

