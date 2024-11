Le Vietnam et la République dominicaine publient un communiqué conjoint

Dans ce communiqué conjoint, les deux parties ont souligné les solides relations d'amitié entre le Vietnam et la République dominicaine depuis l'établissement de leurs relations diplomatiques le 7 juillet 2005, qui ont été fortement renforcées par la décision du gouvernement dominicain d'ouvrir officiellement son ambassade à Hanoï le 25 février 2023.

Elles ont également souligné l'importance de la visite en République dominicaine du Premier ministre vietnamien, qui constitueait la première visite d'un chef de gouvernement vietnamien dans ce pays. Cet événement marque une étape significative dans le renforcement des relations entre les gouvernements et les peuples des deux nations.

Les deux parties ont échangé sur la situation de chaque pays. Le Premier ministre Pham Minh Chinh a apprécié les réalisations socio-économiques obtenues par la République dominicaine au cours des dernières décennies, en particulier sa capacité à maintenir un taux de croissance économique élevé et à élargir continuellement sa position en Amérique latine et dans les Caraïbes.

De son côté, le président Luis Abinader a salué les progrès durables réalisés par le Vietnam ainsi que son rôle éminent en Asie du Sud-Est et dans la région Asie-Pacifique.

Les deux dirigeants ont également souligné l'importance et la valeur des monuments dédiés au Président Hô Chi Minh à Santo Domingo et celui du Professeur Juan Bosch à Hanoï, les considérant comme des symboles d'amitié et de solidarité entre le Vietnam et la République dominicaine.

Le président Luis Abinader et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont exprimé leur bonne volonté de continuer à promouvoir le dialogue de haut niveau pour guider le développement des relations dominicaines-vietnamiennes, à travers l'échange de visites officielles et la tenue de réunions de consultation politique périodiques entre les deux pays.

D'autre part, Pham Minh Chinh a transmis au président Luis Abinader l'invitation des hauts dirigeants vietnamiens, d'effectuer dès que possible une visite au Vietnam et le président de la République dominicaine l'a acceptée avec plaisir.

Les deux pays ont souligné le potentiel de collaboration dans des secteurs clés tels que le commerce, l'industrie manufacturière, l'investissement, l'agriculture, l'énergie, les télécommunications, la transformation numérique, l'éducation et la formation, la culture, le tourisme et la construction.

De même, les deux parties ont convenu de la nécessité de renforcer les activités de promotion du commerce et des investissements, d'encourager les liens entre les entreprises et de faciliter l'accès des produits d'exportation à leurs marchés respectifs.

Elles ont partagé leur points de vue sur leurs relations avec les pays d'Amérique latine et des Caraïbes, ainsi qu'avec l'Asie du Sud-Est et la région Asie-Pacifique. Elles ont réaffirmé leur engagement commun à promouvoir le multilatéralisme et le rôle central des Nations unies, à respecter le droit international, et à renforcer la coopération et le soutien mutuel au sein des organisations internationales et des forums multilatéraux auxquels les deux pays appartiennent, tels que les Nations unies (ONU), l'Organisation mondiale du commerce (OMC), le Forum de coopération Asie de l'Est et Amérique latine (FEALAC) et la coopération Sud-Sud.

Les deux parties ont salué la signature de documents bilatéraux importants, notamment le protocole d'accord entre le gouvernement vietnamien et le gouvernement de la République dominicaine concernant la création d'une Conseil conjoint sur la promotion du commerce et la coopération technique, ainsi que le Mémorandum d'accord de coopération entre l'Académie diplomatique du Vietnam et l'Institut d'enseignement supérieur de formation diplomatique et consulaire (Inesdyc).

Les deux parties ont exprimé leur intention de lancer des négociations pour conclure rapidement des documents bilatéraux essentiels, notamment un Accord de coopération touristique, des accords de coopération dans les domaines de la culture et de l'éducation, ainsi que d'entamer des consultations intersectorielles en vue de négocier un Accord pour la promotion et la protection des investissements.

Par ailleurs, elles ont salué l'organisation du tout premier Dialogue entre les entreprises de la République socialiste du Vietnam et de la République dominicaine, tenu au siège du ministère des Affaires étrangères, visant à explorer les opportunités commerciales et d'investissement entre les communautés d'affaires des deux pays.

Les deux parties ont également souligné l'importance du discours politique du Premier ministre Pham Minh Chinh sur les relations entre le Vietnam et la République dominicaine, décrites comme un pont d'amitié et de coopération entre l'Asie du Sud-Est et l'Amérique latine - Caraïbes.

Elles ont réaffirmé l'importance de renforcer la coopération entre les organes législatifs, les administrations locales et les échanges entre les peuples, afin de consolider l'amitié et la coopération solide entre les deux nations.

Enfin, le président Luis Abinader et le Premier ministre Pham Minh Chinh ont souligné l'importance du 20ᵉ anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, prévu en 2025. À cet égard, les deux parties ont convenu de promouvoir des activités commémoratives pour marquer cet événement, qui incarne l'amitié durable entre les peuples du Vietnam et de la République dominicaine.

