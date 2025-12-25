Un nouvel élan pour l'économie vietnamienne en 2026

L’objectif d’une croissance à deux chiffres en 2026 illustre la forte détermination du gouvernement à propulser l’économie nationale vers un nouveau palier de développement. Pour concrétiser cette ambition, la libération de nouveaux moteurs de croissance, conjuguée à une exploitation plus efficace des ressources existantes, joue un rôle crucial.

>> L’OCDE relève ses prévisions de croissance pour le Vietnam

>> Hô Chi Minh-Ville prévoit une croissance du PIBR de plus de 8% en 2025

>> Des pistes pour stimuler la créativité des scientifiques vietnamiens

L’Assemblée nationale a fixé une série d’objectifs socio-économiques pour 2026, parmi lesquels une croissance du PIB de 10% ou plus, un PIB par habitant compris entre 5 400 et 5 500 dollars, une hausse de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’environ 4,5%, ainsi qu’une progression de la productivité du travail de 8,5%.

Bien que ces cibles soient ambitieuses dans un contexte économique mondial encore incertain, le gouvernement affiche une détermination sans équivoque dans leur mise en œuvre.

Photo : VNA/CVN

Selon le scénario de croissance présenté dans le projet de Résolution n°01 du ministère des Finances, l’agriculture, la sylviculture et la pêche devraient enregistrer une hausse d’environ 4% ; l’industrie et la construction près de 12%, dont 12,2% pour l’industrie manufacturière et 14,5% pour la construction ; tandis que les services progresseraient de plus de 9,9%. Le volume total de l’investissement social est estimé à près de 4 930 000 milliards de dôngs, soit 33 à 33,7% du PIB. Les exportations devraient croître d’environ 8%, avec un excédent commercial estimé à 28 milliards de dollars, tandis que les ventes au détail et les recettes des services à la consommation augmenteraient de 11 à 12%.

Dans le sillage de cette orientation nationale, de nombreuses localités ont élaboré leurs propres scénarios de croissance du PIB régional (GRDP) avec des objectifs élevés. Hai Phong vise une croissance de 13 à 13,5%, Quang Ninh 12,5 %, Dà Nang plus de 11% et Dông Nai 10%. Les deux principaux pôles économiques du pays, Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, se fixent également des objectifs à deux chiffres, respectivement autour de 11% et de 10 à 11%.

Fait notable, même les provinces confrontées à davantage de contraintes affichent des ambitions élevées : Son La et Gia Lai visent 8%, Dak Lak 9,08%, Vinh Long 9,34%, Dông Thap entre 8 et 8,5%, et Cà Mau 8,8%. Cette dynamique témoigne d’un esprit de proactivité et d’une forte mobilisation de l’ensemble du système.

La croissance estimée à environ 8% en 2025 constitue une base solide pour l’année 2026. Selon la Banque asiatique de développement (BAD), le Vietnam est le pays ayant bénéficié de la plus forte révision à la hausse de ses prévisions de croissance dans la région, grâce au dynamisme des exportations et à l’impact encore limité des politiques tarifaires mondiales.

De nouveaux moteurs de croissance se dessinent clairement. La création du Centre financier international, associée au lancement et à l’achèvement de centaines de projets et d’infrastructures stratégiques représentant des investissements de plusieurs millions de milliards de dôngs, devrait insuffler une impulsion décisive à la croissance dès 2026 et au-delà.

Selon l’économiste Nguyên Tri Hiêu, le Centre financier international pourrait attirer environ 20 milliards de dollars d’investissements étrangers dès 2026, et près de 50 milliards de dollars au cours de ses trois premières années d’activité.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné que ce centre ne se limite pas à l’attraction de capitaux, mais qu’il ambitionne de devenir une véritable "artère vitale" des nouveaux moteurs de croissance, en s’appuyant sur un marché financier moderne, des services de haut niveau et des mécanismes de gouvernance innovants, afin de restructurer l’économie et de renforcer la position du Vietnam dans la chaîne de valeur mondiale.

Afin de garantir une croissance élevée tout en préservant la stabilité macroéconomique, le gouvernement s’emploie à mettre en œuvre les 11 groupes de missions et de solutions clés définis par l’Assemblée nationale, en mettant l’accent sur l’amélioration du cadre institutionnel, l’accélération des investissements dans les infrastructures stratégiques, l’élaboration d’un nouveau modèle de croissance et le maintien des grands équilibres de l’économie nationale.

VNA/CVN