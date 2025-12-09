Hô Chi Minh-Ville prévoit une croissance du PIBR de plus de 8% en 2025

Le produit intérieur brut régional (PIBR) de Hô Chi Minh-Ville devrait croître d’environ 8,03% en 2025, dépassant la moyenne nationale et confirmant ainsi le rôle de la ville comme moteur de croissance majeur pour le pays.

>> Hô Chi Minh-Ville : l’économie numérique contribuera à environ 25% du PIBR

>> La mégapole du Sud affiche une croissance économique de 7,17% en 2024

>> La croissance du PIBR de Hô Chi Minh-Ville atteint son plus haut niveau en cinq ans

Photo : VNA/CVN

Lors de la séance d’ouverture de la sixième session du 10e Conseil populaire municipal, le 9 décembre, le président Vo Van Minh a déclaré que la ville avait achevé la consolidation de ses unités administratives à tous les niveaux, mis en œuvre le modèle de gouvernement local à deux niveaux et réalisé des progrès socio-économiques notables en 2025.

Le PIB régional de la ville pour 2025 est estimé à 2,74 billiards de dôngs (103,93 milliards de dollars), soit 23,5% du PIB national. Le PIBR par habitant devrait atteindre 8.066 dollars. Les investissements directs étrangers devraient totaliser 8,16 milliards de dollars, soit une augmentation de 21,1% sur un an. Le commerce et les services ont continué d’afficher de solides performances, avec une hausse de 13,5% des ventes au détail de biens et des recettes des services aux consommateurs, témoignant d’une amélioration du pouvoir d’achat et de la confiance du marché. L’indice de la production industrielle devrait croître de 9%.

Les recettes du budget de l’État pour 2025 sont estimées à environ 746,44 billions de dôngs, soit 109,6% du chiffre de l’année précédente, 111,4% de l’objectif fixé et 107,3% de l’objectif fixé par le Conseil populaire municipal, représentant 31,2% des recettes nationales. Les recettes du budget local sont estimées à environ 533,85 billions de dôngs.

Photo : VNA/CVN

Les dépenses du budget local sont prévues à environ 282,06 billions de dôngs, fournissant des ressources essentielles pour les investissements dans les infrastructures, la protection sociale et l’amélioration du niveau de vie. La ville a enregistré la création de 59.750 entreprises, pour un total de nouvelles entreprises enregistrées et de capitaux supplémentaires estimé à plus de 2 billiards de dôngs.

Selon le Comité populaire municipal, Hô Chi Minh-Ville a mis en service de nombreux projets d’infrastructures et de transport clés en 2025, ainsi que d’importants travaux de lutte contre l’érosion des berges et des canaux. La ville a également élaboré des plans pour la mise en œuvre du projet de port de transbordement international de Cân Gio et du projet de dragage de la rivière Soài Rap.

Il examine actuellement la planification détaillée de ses zones portuaires terrestres et maritimes et a finalisé une proposition visant à poursuivre le développement et la modernisation du port international de Cai Mep-Thi Vai afin d’en faire le plus grand hub de transbordement du pays, d’envergure régionale et mondiale. Elle a également soumis au Conseil populaire municipal des plans d’allocation de capital d’investissement préparatoire pour sept lignes de métro urbain et les lignes 1 et 2 à Binh Duong.

VNA/CVN