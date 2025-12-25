Dak Lak : la lutte contre la pêche INN axée sur la sensibilisation des pêcheurs

Afin de lutter contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Dak Lak (Centre) privilégie la sensibilisation des pêcheurs.

Photo : VNA/CVN

Les armateurs et les équipages prennent désormais pleinement conscience que le respect des normes est essentiel pour lever le "carton jaune" de la Commission européenne (CE) et bâtir une industrie halieutique moderne, transparente et durable.

Le 24 décembre, le capitaine Trinh Ngoc Truong a débarqué 35 thons au port de Dông Tac, dans le quartier de Phu Yên. Dès son arrivée, il a scrupuleusement transmis son journal de bord ainsi que ses données de capture aux autorités compétentes. Son navire maintient en permanence le système de surveillance par satellite (VMS) activé, garantissant ainsi la traçabilité de sa position.

Cette rigueur est partagée par de nombreux pêcheurs, à l'image de Phan Van Tao, qui a régularisé l'immatriculation de son bateau afin d'exercer son activité en toute légalité, sans enfreindre les eaux étrangères.

Sur le terrain, le sous-capitaine Nguyên Tiên Khanh a précisé que les gardes-frontières ont étroitement collaboré avec les autorités locales pour informer chaque foyer de pêcheurs, en préparation de la 5ᵉ inspection de la Commission européenne.

Actuellement, la province compte plus de 2.500 navires, dont 100% de ceux mesurant 15 m ou plus sont équipés de systèmes VMS. Le contrôle aux ports est strictement assuré via l'application eCDT, qui permet de surveiller les entrées et sorties des navires ainsi que les volumes de produits halieutiques débarqués. À ce jour, la province a accompli l'ensemble des 101 missions confiées par le gouvernement liées à la lutte contre la pêche INN.

Le vice-président provincial Nguyên Thiên Van a souligné la fermeté des autorités : toute manipulation frauduleuse du système VMS ou toute violation des eaux étrangères fera l'objet de sanctions administratives ou pénales.

Depuis le début de l'année 2025, la province de Dak Lak a enregistré 11.620 mouvements d'entrée et de sortie de navires de pêche, pour un total de près de 11.000 tonnes de produits halieutiques débarqués. L'amélioration de la conscience citoyenne des pêcheurs constitue ainsi un levier déterminant pour lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne.

VNA/CVN