Des avancées notables dans la lutte contre la pêche INN à Quang Ngai

Le renforcement de la communication, l'amélioration des conseils et la coordination des mesures d'application de la loi, ainsi que la répression stricte des infractions liées à la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), ont permis de sensibiliser les pêcheurs et d'obtenir des résultats positifs dans la prévention de cette pratique dans la province de Quang Ngai.

Photo : VNA/CVN

Quang Ngai compte 4.846 navires de pêche, tous immatriculés et dont les informations sont à jour dans la base de données nationale sur les pêches (VNFishbase). Parmi ceux-ci, 4.748 navires actuellement en activité sont titulaires d'une licence de pêche, soit 100%. En revanche, 98 autres navires, soit environ 2% de la flotte immatriculée, ne sont toujours pas éligibles à la délivrance ou au renouvellement de licence.

Depuis le 1er octobre, la province a pris des mesures à l'encontre des 18 navires ayant perdu leur signal de surveillance pendant six heures, ayant été déconnectés pendant plus de 10 jours en mer ou ayant pêché en dehors des zones de pêche autorisées. Quang Ngai a également rempli l'ensemble des 19 tâches qui lui avaient été confiées par le Premier ministre et le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement.

Le lieutenant-colonel Dô Tài Nang, chef d'état-major adjoint du commandement des gardes-frontières de Quang Ngai, a déclaré que sur les 98 navires toujours inéligibles à l'obtention d'une licence, les gardes-frontières et les autorités locales ont procédé à l'installation de panneaux d'identification sur 37 d'entre eux. Les 61 navires restants font l'objet d'une procédure d'exécution forcée, dont 37 opèrent ou mouillent hors de la province.

Le 22 décembre, l'inspection provinciale a annoncé sa décision d'examiner la responsabilité des départements, agences et autorités locales dans la lutte contre la pêche INN. L'inspection portera sur le leadership et les efforts de mise en œuvre, les lieux de mouillage effectifs des groupes de navires et la gestion des ports de pêche. Cela inclut le contrôle des navires et la traçabilité des produits de la mer afin de garantir la cohérence des données entre les organismes compétents, ainsi que le traitement des infractions administratives liées à la pêche INN, et d'autres questions connexes.

Les forces de police et les gardes-frontières ont été chargées de renforcer leur coordination et le contrôle des navires à haut risque, y compris ceux faisant l'objet de mesures coercitives et mouillant hors de la province. Les gardes-frontières déploieront des équipes de contrôle dans les ports de pêche pour prévenir et traiter rapidement les infractions, en particulier celles concernant les navires à haut risque ou soumis à des mesures coercitives.

VNA/CVN