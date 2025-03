Le Vietnam considère toujours les États-Unis comme un partenaire stratégique clé

>> Vietnam - États-Unis : partenariat pour renforcer la cybersécurité

>> Relations Vietnam - États-Unis, modèle typique des relations internationales

>> Vietnam - États-Unis : Identifier les défis et les opportunités pour un développement durable

Photo : VNA/CVN

Le chef du gouvernement et le diplomate américain ont salué les progrès récents dans les relations entre les deux pays, notamment après l’élévations des liens au niveau de Partenariat stratégique global (PSG). Ils ont discuté des axes prioritaires de promotion de la coopération bilatérale à l’occasion du 30e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et les États-Unis.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a hautement apprécié les efforts de Marc Evans Knapper pour promouvoir le Partenariat stratégique global (PSG), maintenir une dynamique de développement stable et obtenir de nombreux résultats positifs, notamment le maintien et la promotion de contacts de haut niveau, notamment les entretiens téléphoniques très fructueux entre le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam (PCV), Tô Lâm, et le président américain Donald Trump avant et après son élection.

Promouvoir le partenariat stratégique global

Il a réaffirmé le message du secrétaire général du PCV, Tô Lâm, et des hauts dirigeants vietnamiens, selon lequel ils attachent une grande importance à l’administration du président Donald Trump et souhaitent coopérer étroitement avec elle afin de promouvoir le PSG, de maintenir une dynamique de développement stable et de plus en plus substantielle, et de mettre en œuvre efficacement le contenu de la Déclaration conjointe et du Plan d’action pour la mise en œuvre du PSG dans l’intérêt commun des deux pays.

Dans le contexte des activités organisées par les deux pays pour célébrer le 30e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, le Premier ministre Pham Minh Chinh a demandé à l’ambassadeur des États-Unis et à son ambassade de se coordonner avec les agences vietnamiennes compétentes afin de mettre en œuvre des mesures visant à approfondir les relations de coopération, notamment en favorisant les visites et les rencontres à tous les niveaux, en particulier à haut niveau.

Soulignant la nécessité de continuer à faire de la coopération économique, commerciale et d’investissement un élément moteur des relations bilatérales, il a déclaré que les ministères et secteurs vietnamiens répondaient activement aux préoccupations actuelles des États-Unis en la matière, notamment en dépêchant le ministre de l’Industrie et du Commerce comme envoyé spécial aux États-Unis pour coprésider la réunion du Conseil de l’Accord-cadre sur le commerce et l’investissement (TIFA).

Selon le chef du gouvernement, les ministères, secteurs et agences vietnamiens concernés examinent activement les droits de douane sur les marchandises importées des États-Unis, encourageant ainsi l’augmentation des importations de produits pour lesquels les États-Unis possèdent des atouts et dont le Vietnam a besoin, notamment les produits agricoles, le gaz de pétrole liquéfié et les produits de haute technologie.

Il a souligné que le gouvernement vietnamien accordait toujours une attention particulière à la création de conditions favorables aux entreprises et aux investisseurs américains opérant au Vietnam, affirmant que le Vietnam souhaitait établir avec les États-Unis des relations de coopération économique, commerciale et d’investissement équilibrées, stables, harmonieuses et durables, dans l’intérêt commun des deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également proposé que les États-Unis poursuivent leurs efforts pour reconnaître le Vietnam comme une économie de marché et créer les conditions permettant au Vietnam d’importer des équipements de haute technologie américains.

À cette occasion, il a demandé à l’ambassadeur et à l’ambassade de continuer à inciter le gouvernement et le Congrès américains à accroître leur soutien aux projets visant à surmonter les conséquences de la guerre au Vietnam, notamment le projet de détoxification de l’aéroport de Biên Hoa, à aider les personnes handicapées et les victimes de guerre, à soutenir la recherche des soldats vietnamiens tombés au combat, à transférer des technologies et à améliorer les capacités d’analyse de l’ADN des martyrs vietnamiens.

Remerciant le Premier ministre pour sa reconnaissance et son appréciation, l’ambassadeur Marc Evans Knapper s’est engagé à poursuivre une étroite collaboration avec les ministères et secteurs vietnamiens afin de promouvoir et d’approfondir le partenariat stratégique global Vietnam-États-Unis.

Il s’est réjoui de la mise en œuvre active de la déclaration conjointe et du plan d’action Vietnam-États-Unis pour 2023 par les deux parties, affirmant que les relations entre le Vietnam et les États-Unis ont obtenu de nombreux résultats positifs, conformément aux souhaits et aux intérêts des deux parties.

Le diplomate américain a affirmé que les États-Unis accordaient la priorité au développement de leurs relations avec le Vietnam, fondées sur le respect des institutions politiques, de l’indépendance, de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du pays, et soutenant un Vietnam fort, indépendant, autonome et prospère.

Les États-Unis souhaitent élargir leur coopération dans tous les domaines, notamment pour surmonter les conséquences de la guerre, la défense et la sécurité, ainsi que l’éducation et la formation ; soutenir le Vietnam dans la formation de ressources humaines de haut niveau et dans l’industrie des semi-conducteurs, et coopérer avec le Vietnam dans l’exploitation minière essentielle et la recherche et le développement dans le domaine de l’énergie nucléaire, a-il déclaré.

Marc Evans Knapper a souligné que 2025 revêt une importance capitale pour les relations bilatérales, les deux parties célébrant le 30e anniversaire de leurs relations diplomatiques. L’ambassade des États-Unis à Hanoï collaborera avec les agences vietnamiennes pour élaborer un programme efficace, approfondissant ainsi le partenariat stratégique global, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN