Création de l'Association des parlementaires d'amitié Sri Lanka - Vietnam

L'association, composée de 15 membres, est dirigée par le ministre de l’Environnement, Dr. Dammika Patabendi, et regroupe des parlementaires sri-lankais de la Xe législature.

Lors de la cérémonie, le président du Parlement, Jagath Wickramaratne, a estimé que la création de l'Association des parlementaires d'amitié Sri Lanka - Vietnam marquait une nouvelle étape dans les relations entre les deux pays et leurs parlements, en particulier dans le contexte où le Sri Lanka se prépare à accueillir une délégation de haut rang de dirigeants de l'Assemblée nationale vietnamienne.

Il a exprimé son espoir que l'association mènerait de nombreuses activités significatives, contribuant ainsi au renforcement et au développement des relations d’amitié et de coopération entre les deux pays et leurs organes législatifs, sur la base du respect et de la compréhension mutuelle.

De son côté, l'ambassadrice du Vietnam au Sri Lanka, Trinh Thi Tam, présente à la cérémonie en tant qu'invitée d'honneur et co-sponsor de l'association, a passé en revue la coopération fructueuse et le rôle important des organes législatifs des deux pays dans le maintien et le développement des relations bilatérales depuis l’établissement des relations diplomatiques en juillet 1970.

La diplomate s’est déclarée convaincue que l’association contribuerait activement au renforcement des bonnes relations de coopération entre les deux organes législatifs, ainsi qu’au développement des relations d’amitié et des échanges entre les deux peuples. L'ambassade du Vietnam au Sri Lanka est prête à soutenir l'association dans ses activités connexes, a-t-elle affirmé.

