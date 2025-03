Le président de l’Assemblée nationale travaille avec le Comité du Parti de Phu Yên

Lors de la réunion, un responsable de la Commission de contrôle du Comité central du Parti a présenté un projet de rapport sur les résultats de l’examen de la mise en œuvre par Phu Yên des directives, résolutions et conclusions du Comité central du Parti et du Politburo concernant l’organisation des congrès du Parti, la réorganisation de l’appareil, le développement socio-économique en 2025 et les avancées dans le développement des sciences, des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique nationale.

Dans son discours de clôture, le président de l’Assemblée nationale, qui est également à la tête de la délégation d’inspection n°1910 du Politburo, a reconnu que malgré des défis importants en 2024, Phu Yên a réalisé des progrès notables, atteignant et dépassant 14 de ses 17 objectifs clés.

Les recettes intérieures de la province ont dépassé 5.360 milliards de dôngs (210,11 millions de dollars), soit une augmentation de 29,9% en glissement annuel, tandis que le taux de ménages pauvres selon les nouvelles normes a diminué de 0,78%.

Cependant, le législateur suprême a exhorté Phu Yên à analyser les causes de l’échec de certains objectifs, notamment la croissance du PIBR de 6,17%, inférieure à l’objectif de 7,5%, et le faible niveau des investissements publics.

Il a souligné le potentiel et les atouts de la province, soulignant qu’elle constitue une porte d’entrée essentielle reliant les hauts plateaux du centre du Vietnam et le triangle de développement Cambodge - Laos - Vietnam, qu’elle bénéficie de la proximité des routes maritimes internationales et qu’elle dispose d’un port en eau profonde. Phu Yên présente également des atouts pour devenir un pôle touristique majeur du pays et de la région.

Le président de l’Assemblée nationale a souligné la nécessité pour la localité de mener des évaluations approfondies et de trouver des solutions pour relever les défis auxquels sont confrontés ses infrastructures, sa main-d’œuvre et la formation de ses fonctionnaires.

Il a salué les efforts de la province pour organiser des congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti, réformer et réorganiser l’appareil politique, développer la science, la technologie, l’innovation et la transformation numérique, et promouvoir le développement socio-économique afin d’accélérer la croissance, conformément aux directives, résolutions et conclusions du Comité central du Parti et du Politburo.

Le législateur suprême a demandé au Bureau permanent du Comité provincial du Parti de renforcer la formation politique et idéologique des cadres et des membres du Parti concernant les politiques du Parti et de l’État. Il a souligné l’importance de mettre en œuvre correctement les directives du secrétaire général du Parti, Tô Lâm, concernant la préparation des congrès du Parti à tous les niveaux.

Une approche à long terme de la planification du personnel est nécessaire pour préparer les dirigeants non pas à un seul mandat, mais à plusieurs mandats futurs afin de soutenir le développement des organisations, des secteurs, des organes du Parti et de la province, a-t-il encore indiqué.

