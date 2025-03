Hanoï et Londres unis contre l'immigration illégale et la traite d’êtres humains

>> Les relations commerciales Vietnam-Royaume-Uni bénéficient de l'EVFTA

>> Vietnam et Royaume-Uni publient une déclaration conjointe sur leur partenariat stratégique

>> COVID : Vietnam Airlines relance sa ligne Londres - Hanoï après deux ans d'interruption

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

Le ministre Luong Tam Quang a appelé les deux parties à concrétiser les résultats obtenus et à mettre activement en œuvre les accords convenus afin de mieux répondre aux attentes et aux besoins de chacun.

Il a insisté sur la mise en œuvre des documents de coopération signés, notamment les protocoles d'accord sur la prévention et la lutte contre la traite d’êtres humains, sur le partage d'informations en matière d'immigration, sur des problèmes liés à la migration, ainsi que le communiqué conjoint du 3e Dialogue sur la migration entre le Vietnam et le Royaume-Uni (Vietnam – United Kingdom Migration Dialogue).

Il a également souligné l'importance d'intensifier les échanges de délégations à tous les niveaux pour partager les expériences en matière de lutte contre la traite d’êtres humains et la migration illégale, de coordonner les enquêtes sur les réseaux impliqués dans la falsification de demandes d’asile et la traite à des fins de profit illégal, et de traduire les contrevenants en justice.

En outre, il a plaidé pour un élargissement de la coopération dans les domaines d'expertise du ministère britannique de l’Intérieur, tels que la lutte contre la criminalité de haute technologie, la criminalité financière, le blanchiment d’argent et la contrefaçon de passeports et de documents.

Photo : Pham Kiên/VNA/CVN

À cette occasion, le ministre Luong Tam Quang a demandé au ministère britannique de l'Intérieur de créer des conditions favorables pour que les citoyens vietnamiens puissent résider, travailler et étudier légalement au Royaume-Uni, considérant cela comme une mesure efficace pour prévenir l'immigration illégale.

De son côté, le ministre britannique de l'Intérieur, Simon Ridley, a salué la coopération de plus en plus étroite entre les deux ministères ces dernières années, en particulier la coordination efficace dans le cadre du 3e Dialogue sur la migration entre le Vietnam et le Royaume-Uni, qui s’est tenu le matin même à Hanoï.

Simon Ridley a affirmé que son ministère continuerait de travailler en étroite collaboration avec le ministère vietnamien de la Police pour mettre en œuvre les accords signés et s’est déclaré prêt à renforcer la coopération avec le Vietnam dans ses domaines d’expertise.

Le même jour, le 3e Dialogue sur la migration entre le Vietnam et le Royaume-Uni, organisé conjointement par le ministère vietnamien de la Police et le ministère britannique de l'Intérieur, a permis de réaffirmer la coopération étroite entre le Vietnam et le Royaume-Uni pour faire face aux défis liés à la migration et à l'immigration.

À l’issue du dialogue, les deux parties ont signé un communiqué conjoint exprimant leur engagement à coopérer étroitement dans la lutte contre les groupes criminels organisés impliqués dans la migration illégale, la traite d'êtres humains, le crime organisé et les menaces sécuritaires connexes.

VNA/CVN