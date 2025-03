Le Vietnam et le Laos modernisent la paire de postes-frontières de Dak Long - Vang Tat

La province vietnamienne de Kon Tum et la province lao d'Attapeu ont convenu de moderniser la paire de postes-frontières auxiliaires de Dak Long - Vang Tat en postes-frontières principaux. Un protocole d'accord en ce sens a été signé le 13 mars.

>> La coopération en matière de défense, l'un des piliers importants des relations Vietnam - Laos

>> Vietnam - Laos : le Premier ministre souligne l’importance de la coopération en matière de défense

Photo : VNA/CVN

Le protocole d'accord a été signé à Kon Tum par Y Ngoc, vice-présidente du Comité populaire de la province de Kon Tum (Hauts Plateaux du Centre), et Thanouxay Banxalith, vice-gouverneur de la province lao d'Attapeu, lors de leurs entretiens.

Les dirigeants ont souligné que la modernisation de cette paire de postes-frontières est essentielle pour améliorer la circulation des habitants, des marchandises et des véhicules, tout en ouvrant de nouvelles perspectives d'investissement. Cette initiative devrait accélérer le développement des infrastructures, créer des emplois pour les communautés locales et renforcer les liens économiques entre les Hauts plateaux du Centre, les provinces côtières du Centre du Vietnam et les régions du Sud du Laos.

Actuellement, la frontière entre la province de Kon Tum et le Laos compte trois paires postes-frontières : le poste-frontière international de Bo Y - Phu Cua et deux postes-frontières auxiliaires, Dak Long - Vang Tat et Dak Blo - Dak Bar.

La vice-présidente Y Ngoc a salué la coopération entre Kon Tum et Attapeu ces dernières années, mettant en avant leurs efforts conjoints pour garantir la sécurité des frontières, gérer les bornes frontières et lutter contre la criminalité transfrontalière. Leur coordination efficace pour améliorer les systèmes de bornes frontalières a contribué à la stabilité, à la coopération et à la prospérité de cette région frontalière.

VNA/CVN