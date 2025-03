Le chef du Parti, Tô Lâm, assiste à une table ronde des affaires Vietnam - Singapour

Photos : VNA/CVN

Sous le thème de la promotion du Vietnam comme destination de l’ère de la coopération scientifique, technologique et financière, l’événement était organisé conjointement par l’ambassade du Vietnam à Singapour et le ministère vietnamien des Finances.

Il a réuni des représentants de plus de 100 entreprises des deux pays, couvrant des secteurs tels que les hautes technologies, les télécommunications, la banque et la finance, l’énergie, l’aviation, l’immobilier et le développement urbain, la transformation agricole, la santé et la formation des ressources humaines.

S’exprimant lors de l’événement, le ministre des Finances, Nguyên Van Thang, a souligné l’ambition du Vietnam de développer un centre financier international afin de renforcer son système financier et sa position sur les marchés régionaux et mondiaux.

Le responsable a exprimé le souhait du Vietnam d’être accompagné, soutenu et de partager son expérience avec Singapour, compte tenu de son statut de modèle exemplaire en matière de développement financier international et d’innovation.

Les experts et chefs d’entreprise singapouriens présents ont partagé l’expérience de leur pays en matière de développement du marché financier et de construction d’un centre financier international, ainsi que de promotion de l’innovation, des industries de haute technologie et de l’investissement, tout en formulant des recommandations pertinentes pour le Vietnam.

Photos : VNA/CVN

S’exprimant lors de la table ronde, le secrétaire général Tô Lâm a souligné que les relations entre le Vietnam et Singapour étaient devenues un modèle de coopération dynamique et efficace au sein de l’ASEAN, servant de référence pour le développement des mécanismes de coopération intra-bloc et régionale. Si la coopération économique entre les deux pays a produit des résultats encourageants, le leader du Parti a noté qu’elle n’avait pas encore pleinement exploité son potentiel.

Renforcer leurs liens

Il a déclaré que le Vietnam et Singapour avaient récemment renforcé leurs liens en un Partenariat stratégique global, ce qui implique non seulement une coopération élargie dans de multiples secteurs, mais exige également une collaboration de meilleure qualité.

Le leader du Parti a également exprimé l’aspiration du Vietnam à intégrer les nouvelles technologies, les avancées numériques, les énergies propres et les solutions d’énergie verte dans les parcs industriels Vietnam-Singapour (VSIP).

Il a déclaré que les deux pays devaient renforcer leur connectivité économique par le biais de programmes et de plans d’action structurés, garantissant que la coopération s’étende au-delà de leurs points forts actuels pour adopter une approche plus globale. Singapour dispose d’atouts en termes de sources de financement, de technologies scientifiques, de centres d’innovation et de systèmes logistiques, tandis que le Vietnam dispose d’une main-d’œuvre nombreuse, travailleuse et hautement qualifiée, d’un vaste marché, d’abondantes ressources foncières et naturelles, et de réserves de terres rares.

En exploitant ces atouts complémentaires, les deux pays peuvent stimuler l’innovation, relever les défis et saisir d’importantes opportunités de développement, a souligné secrétaire général Tô Lâm.

Il a également déclaré que ce partenariat allait au-delà des relations bilatérales et servait de catalyseur à la connectivité de l’ASEAN, contribuant ainsi à la paix régionale et à la croissance durable.

L’objectif du Vietnam est de devenir un pays à revenu élevé d’ici 2045, ce qui signifie qu’à partir de maintenant, des efforts décisifs et incessants sont essentiels, a-t-il indiqué, révélant que le Vietnam s’est concentré sur l’amélioration de son cadre institutionnel, de ses politiques juridiques et de ses réglementations claires et transparentes, afin de créer une stabilité et des conditions favorables pour les citoyens et les investisseurs.

Des efforts accrus ont été déployés pour surmonter les défis du développement, favoriser l’innovation, rationaliser l’appareil administratif et placer les citoyens et les entreprises au cœur de ses préoccupations, a-t-il ajouté.

Pour la première fois, le Vietnam a prévu de construire des centres financiers régionaux et internationaux ; il doit donc se concentrer sur la promotion des sciences et des technologies, de l’innovation et de la transformation numérique, a déclaré le leader du Parti.

Selon le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam et Singapour ont déjà signé le Partenariat économique vert et numérique. Suite au renforcement des relations bilatérales, les deux parties sont déterminées à accélérer la mise en œuvre de ce partenariat. De nombreuses entreprises technologiques de premier plan ont formulé des conseils, des propositions et des recommandations, soulignant l’importance de la formation des ressources humaines et du développement de l’intelligence artificielle, des semi-conducteurs, des technologies quantiques et des données au Vietnam. Ces domaines constituent également des domaines d’intérêt majeurs pour le Vietnam, qui mène activement des recherches pour stimuler son développement.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a pris en compte de nombreuses suggestions visant à développer des centres financiers, à encourager l’investissement et le développement des entreprises, ainsi qu’à promouvoir les investissements indirects, a-t-il souligné, soulignant que le développement de fonds d’investissement indirects profite aux entreprises et est essentiel à l’établissement de centres financiers régionaux et internationaux.

Par ailleurs, le Vietnam s’intéresse également au marché des cryptomonnaies et des monnaies numériques. La politique du pays est de continuer à développer le secteur économique privé comme moteur du développement global, en encourageant l’innovation, le dynamisme et l’efficacité, tout en favorisant la confiance, la collaboration, la compréhension mutuelle et les bénéfices partagés, a-t-il déclaré.

À cette occasion, le secrétaire général Tô Lâm et son entourage ont assisté à l’échange de documents de coopération entre de nombreuses agences et entreprises des deux pays dans divers domaines.

