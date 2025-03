Binh Dinh appelé à se concentrer sur cinq piliers stratégiques

Les quatre contenus de l'inspection comprennent le résumé de la Résolution N°18 "Quelques questions sur la poursuite du renouvellement et de la réorganisation de l'appareil du système politique pour le rendre rationalisé, efficace et efficient" et de la Conclusion 121 sur le résumé de la Résolution 18, associée à la création et au fonctionnement de nouveaux comités du Parti ; la mise en œuvre de la Directive N°35 sur les congrès du Parti à tous les niveaux en vue du XIVe Congrès national du Parti et de la Conclusion N°118 ajustant et complétant un certain nombre de contenus de la Directive N°35 ; la mise en œuvre de la Résolution N°57 sur les avancées dans le développement scientifique et technologique, l’innovation et la transformation numérique nationale ; la mise en œuvre de la Conclusion N°123 sur le projet complémentaire de développement socio-économique en 2025 avec l’objectif de croissance de 8% ou plus.

Concernant le résumé de la Résolution N°18, les avis d’inspection ont estimé que Binh Dinh avait mené à bien la rationalisation de l’appareil du système politique et que le nouvel appareil s’avérait efficace.

Concernant le projet complémentaire de développement socio-économique en 2025 avec un objectif de croissance de 8% ou plus, Trân Thanh Mân a demandé à la province de s'efforcer d'atteindre et de dépasser l'objectif fixé.

En 2024, malgré de nombreuses difficultés et défis, l'ensemble du système politique et la population de Binh Dinh ont uni leurs forces et obtenu de nombreux résultats positifs. La province a ainsi affiché un PIB de 5,3 milliards de dollars, soit une croissance de 7,78%, un taux supérieur à la moyenne nationale.

Concernant l'orientation de développement dans les temps à venir, le président de l'Assemblée nationale a suggéré que la province se concentre sur cinq piliers de croissance : le développement industriel, notamment l’industrie manufacturière à haute valeur ajoutée ; le développement touristique pour faire du tourisme un secteur économique de pointe et un moteur du développement économique ; le développement de l’agriculture, de la foresterie et de la pêche en s'appuyant sur la haute technologie et en mettant l'accent sur les sciences et technologies pour moderniser et augmenter la valeur de la production et des exportations ; le développement urbain rapide et durable ; et le développement des services logistiques.

Trân Thanh Mân a demandé à la province de stabiliser son environnement d’investissement et des affaires, d'améliorer sa compétitivité, de réformer et de simplifier ses procédures administratives et de développer des ressources humaines de haute qualité.

Enfin, il a encouragé Binh Dinh à se concentrer aussi sur le développement des infrastructures socio-économiques en investissant dans des projets structurants pour soutenir la croissance, sur la coordination interrégionale en collaborant activement avec les autres localités pour dynamiser l'économie régionale; et sur le renforcement de l'édification et de rectification du Parti.

