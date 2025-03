Le chef du Parti Tô Lâm en visite à Singapour : infrastructures portuaires et coopération en éducation et technologies

Dans le cadre de sa visite officielle à Singapour, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, s’est rendu ce jeudi 13 mars au port de Pasir Panjang, l'un des ports à conteneurs les plus modernes d'Asie du Sud-Est, pour en savoir plus sur le développement des infrastructures portuaires de Singapour.

Nelson Quek, directeur général pour l'Asie du Sud-Est du groupe PSA Singapore, opérateur du port de Pasir Panjang, a présenté un aperçu du processus de développement, des réalisations exceptionnelles et de la stratégie de développement future du port.

Photo : VNA/CVN

Appréciant les réalisations du port de Pasir Panjang, le leader du Parti Tô Lâm a souligné que le système de transport maritime et les ports maritimes jouent un rôle essentiel dans la garantie des objectifs commerciaux du Vietnam.

Il a exprimé l'espoir que PSA coopérera au développement du système portuaire vietnamien, estimant que l'expérience de Singapour dans ce domaine est précieuse pour la modernisation des infrastructures portuaires et le développement de l'industrie logistique du Vietnam.

Il a également proposé d’envoyer des Vietnamiens à Singapour pour étudier les technologies d’exploitation et de gestion des ports.

Les représentants de PSA ont exprimé leur désir de partager leur expertise et de renforcer leur coopération avec le Vietnam, tout en appréciant le potentiel de développement du secteur portuaire et logistique vietnamien.

Le même jour, le secrétaire général du Parti, Tô Lâm, a participé à une séance de travail à l'Université nationale de Singapour, axée sur les politiques de Singapour en matière d'éducation, de sciences et de technologies.

Lors de cette rencontre, il a remercié le ministre singapourien de l'Éducation, Chan Chun Sing, pour le partage d'informations concernant le système éducatif et les orientations de développement en matière de sciences, technologies et innovation. Le dirigeant vietnamien a réaffirmé la volonté de son pays de promouvoir la coopération dans la formation des cadres, afin de répondre aux exigences de développement national.

Appréciant les réalisations de Singapour dans les domaines de l'éducation, des sciences et des technologies, il a salué la coopération entre des universités des deux pays, invitant les universités singapouriennes de premier plan à apporter leur soutien et à partager leur expertise avec le Vietnam, en particulier en ce qui concerne la coopération entre l'État, les universités et les entreprises. L'objectif est de favoriser la réalisation des recherches scientifiques et technologiques adaptées aux besoins concrets.

VNA/CVN