Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung reçoit le vice-président de Wanek Furniture

Le vice-Premier ministre Nguyên Chi Dung a reçu, jeudi 13 mars à Hanoï, Lien Andrew Michael, vice-président et directeur général des usines asiatiques de Wanek Furniture Co., Ltd., filiale à 100% américaine d’Ashley Furniture Industries, Inc.