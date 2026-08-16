Un nouveau statut qui atteste la montée en puissance du Vietnam

La Banque mondiale a reclassé le Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Un jalon majeur du développement national qui renforce la confiance des investisseurs internationaux dans une économie à croissance soutenue.

>> Un reclassement reflète le dynamisme de l’économie du Vietnam

>> Quand la prospérité se mesure à la qualité de vie

>> Le Vietnam entre dans une nouvelle phase de développement, selon la Banque mondiale

Dans sa mise à jour publiée en juillet, la Banque mondiale (BM) indique que le revenu national brut (RNB) par habitant du Vietnam a atteint 4.970 dollars en 2025, dépassant le seuil de 4.636 dollars fixé par la Banque mondiale pour accéder à la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure. Cette année, le pays figure parmi les six économies ayant accédé à une catégorie de revenu supérieure, après dix-sept ans passés dans celle des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam confirme ainsi sa place parmi les économies affichant les meilleures performances de croissance en Asie. Il s’est fixé pour objectif d’atteindre une croissance à deux chiffres dès 2026, en s’appuyant notamment sur la poursuite des réformes visant à améliorer l’environnement des affaires et sur l’accélération des investissements dans les infrastructures.

Nouvelle phase de développement

Le reclassement du Vietnam parmi les pays à revenu intermédiaire de la tranche supérieure pose toutefois de nouvelles exigences pour le modèle de croissance dans cette nouvelle phase de développement. Sur la période 2021-2025, le RNB par habitant a progressé en moyenne de 10% par an, illustrant le dynamisme de l’économie nationale. Selon la BM, cette performance repose principalement sur deux piliers : la forte reprise des exportations, en hausse de plus de 15% en 2024 et 2025, et le maintien d’un rythme soutenu de croissance du Produit intérieur brut (PIB), qui a atteint respectivement 7%, puis 8% au cours des deux dernières années.

Pour Mariam J. Sherman, directrice nationale de la BM au Vietnam, “ce reclassement est de nature à renforcer la confiance de la communauté internationale dans les perspectives économiques à long terme du Vietnam et à conforter son attractivité auprès des investisseurs“. Elle souligne toutefois que ce changement de catégorie ne constitue pas une fin en soi. À son avis, à mesure qu’un pays progresse, les défis de son développement évoluent également.

La responsable de la Banque mondiale estime que le “piège du revenu intermédiaire” demeure un défi majeur. De nombreux pays mettent plusieurs décennies à accéder au statut de pays à revenu élevé, tandis que d’autres restent durablement bloqués à un niveau intermédiaire. Selon elle, la prochaine étape du développement du Vietnam dépendra non seulement de la vitesse de la croissance, mais aussi de sa qualité.

Le maintien d’une croissance soutenue reposera davantage sur les gains de productivité, l’innovation, le renforcement des entreprises nationales et la création d’une plus forte valeur ajoutée dans l’économie. Malgré les défis à relever, Mariam J. Sherman considère que le Vietnam dispose de solides atouts, notamment une population active jeune et dynamique, une macroéconomie stable, une position géostratégique favorable au cœur de la région asiatique la plus dynamique, ainsi qu’une capacité d’adaptation et de réforme déjà démontrée. Autant d’avantages qui devraient le soutenir dans son ambition de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici à 2045.

Pour le Docteur Lê Duy Binh, directeur général d’Economica Vietnam, cette évolution représente à la fois une reconnaissance des résultats obtenus et un appel à poursuivre des réformes ambitieuses afin de préparer la prochaine étape du développement économique. L’économiste souligne que la classification de la BM repose sur le RNB et non sur le seul PIB.

Le second indice mesure la valeur des biens et services produits sur le territoire national, tandis que le premier prend en compte l’ensemble des revenus générés par les citoyens et les entreprises du pays, qu’ils soient perçus au Vietnam ou à l’étranger. Cette approche permet d’évaluer plus précisément la richesse effectivement créée et détenue par le pays.

Selon l’expert, cette nouvelle classification est l’aboutissement de près de deux décennies d’efforts continus. Depuis son entrée dans la catégorie des pays à revenu intermédiaire de la tranche inférieure en 2009, le Vietnam a poursuivi une stratégie de développement soutenue qui lui permet aujourd’hui d’accéder à un niveau supérieur.

Vers un objectif plus ambitieux

Photo : VNA/CVN

Les spécialistes soulignent toutefois que cette reconnaissance ne constitue pas une finalité. Elle représente plutôt une étape vers un objectif plus ambitieux. La prochaine étape du développement verra également le Vietnam confronté à des défis plus complexes, qui exigeront une évolution profonde de sa gouvernance afin d’éviter le risque de tomber dans le “piège du revenu intermédiaire”.

Le pays devra également franchir de nouveaux obstacles liés au vieillissement de la population, aux besoins croissants en matière de protection sociale, à la réduction des inégalités, ainsi qu’à une demande accrue en énergie et en ressources naturelles. Dans ce contexte, les experts estiment qu’une croissance plus verte, une utilisation plus efficace des ressources et une réduction des émissions de carbone constituent des conditions indispensables pour assurer un développement durable conforme aux standards internationaux.

Nguyên Thi Mai Hanh, cheffe du Département des comptes nationaux relevant de l’Office national des statistiques, rappelle que cette nouvelle classification correspond avant tout à une évolution des critères économiques retenus par la BM. Elle ne signifie pas que le Vietnam ait déjà rejoint le groupe des pays développés, ni que l’écart de revenu avec les économies les plus avancées ait été comblé. Cette progression dans le classement doit impérativement s’accompagner d’une amélioration tangible du niveau de vie de la population.

Les dernières données statistiques montrent que les revenus des ménages évoluent globalement de manière positive. Au premier semestre 2026, plus de 96% des ménages interrogés ont déclaré que leurs revenus étaient stables ou en hausse par rapport à la même période de l’année précédente, tandis qu’environ un tiers d’entre eux ont constaté une augmentation de leurs revenus.

Au-delà des performances économiques, cette nouvelle position renforce également le poids du Vietnam sur la scène internationale. Avec une économie de plus grande envergure, le pays dispose d’une capacité de négociation accrue dans les discussions économiques et commerciales internationales. Les experts indiquent que cette évolution permettra au Vietnam de jouer un rôle plus actif dans les négociations des accords de libre-échange de nouvelle génération, tout en consolidant son attractivité auprès des investisseurs et sa place dans les chaînes de valeur mondiales.

Thê Linh/CVN