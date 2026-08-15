Huê attire plus de 150.000 milliards de dôngs d’investissements industriels

La ville de Huê (Centre) accélère sa stratégie d’attraction des investissements dans ses zones économiques et industrielles afin de soutenir sa croissance économique et de renforcer sa compétitivité régionale. Grâce à ses atouts géographiques, à l’amélioration progressive de ses infrastructures et à une politique active de promotion des investissements, la ville attire un nombre croissant d’entreprises nationales et étrangères.

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Photo : ST/CVN

À ce jour, Huê compte deux zones économiques, Chân Mây-Lang Cô et le poste-frontière d’A Dớt, ainsi que plusieurs parcs industriels (PI), dont Phu Bài, Phu Da, La Son, Phong Diên, Tu Ha et Quang Vinh.

Selon les autorités locales, les zones économiques et industrielles de la ville accueillaient, en août 2026, plus de 200 projets d’investissement en vigueur, représentant un capital enregistré total supérieur à 152.000 milliards de dongs. Parmi eux, 139 projets sont déjà opérationnels.

Depuis le début de l’année 2026, la valeur de production réalisée dans ces zones a atteint environ 32.000 milliards de dôngs. Les recettes budgétaires générées se sont élevées à 4.200 milliards de dôngs, tandis que les exportations ont atteint 730 millions de dollars. Ces activités assurent également plus de 46.000 emplois.

Pour renforcer davantage son attractivité, Huê concentre ses investissements sur le développement des infrastructures, notamment dans la zone économique de Chân Mây-Lang Cô, qui s’étend sur plus de 27.000 hectares dans le sud-est de la ville. Située entre Huê et Dà Nang, deux centres économiques et culturels majeurs du Centre du pays, cette zone bénéficie également de la présence du port en eaux profondes de Chân Mây, porte d’accès stratégique à la Mer Orientale sur le corridor économique Est-Ouest.

Dans cette perspective, la ville a lancé un appel à l’investissement selon le modèle de partenariat public-privé (PPP) pour la construction d’une route de 35 kilomètres reliant la zone économique de Chân Mây-Lang Cô à l’autoroute Nord-Sud orientale. Ce projet, estimé à environ 10.000 milliards de dôngs, devrait contribuer à élargir l’espace de développement des zones côtières et lagunaires du sud de Huê.

Photo : VNA/CVN

Le port de Chân Mây constitue également l’un des principaux moteurs du développement économique local. Actuellement doté de trois quais en exploitation, il fait l’objet d’importants investissements destinés à accroître sa capacité. Les quais polyvalents et à conteneurs N°4 et N°5, représentant un investissement total de plus de 1.678 milliards de dôngs sur une superficie supérieure à 20 hectares, sont en cours de construction. Le quai N°4 devrait être achevé en septembre 2026, tandis que celui N°5 devrait entrer en service en octobre 2028.

Par ailleurs, le projet du quai N°6, approuvé en janvier 2026, mobilisera plus de 928 milliards de dôngs pour une superficie de plus de 15,5 hectares. Les procédures de sélection des investisseurs pour les quais N°7 et N°8 sont également en préparation.

S’appuyant sur ces infrastructures, Huê prévoit de développer un centre logistique dans la zone de Chân Mây-Lang Cô afin de créer une plateforme régionale de transit de marchandises, d’import-export, de réexportation et de services logistiques internationaux.

Les PI de la ville développent par ailleurs des orientations sectorielles spécifiques. Le PI de Phu Bài, d’une superficie proche de 800 hectares, cible les technologies de l’information, les industries propres, les industries de soutien et la mécanique de précision. Celui de Phong Diên, qui dépasse 700 hectares, privilégie la transformation profonde du quartz et des silicates, les matériaux de construction et l’agro-industrie. Le PI de La Son attire quant à lui les industries de transformation minière et forestière ainsi que la construction mécanique.

Les PI de Tu Ha, Phu Da et Quang Vinh se concentrent respectivement sur les industries propres, l’électronique, l’agroalimentaire, la transformation des produits aquatiques, le textile-habillement.

VNA/CVN