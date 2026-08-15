Le Vietnam confirme son attractivité auprès des investisseurs étrangers

En dépit des tensions géopolitiques et des incertitudes économiques mondiales, le Vietnam continue d’attirer des capitaux internationaux, avec une hausse de 61% des investissements enregistrés au premier semestre 2026 en variation annuelle.

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Au cours des six premiers mois de l’année, le montant total des capitaux enregistrés, comprenant les nouveaux projets, les augmentations du capital ainsi que les opérations de prise de participation et d’acquisition d’actions par des investisseurs étrangers, s’est élevé à 34,65 milliards de dollars, en hausse de 61% sur un an. Sur ce total, les nouveaux projets ont représenté 17,39 milliards de dollars, répartis entre 2.013 projets, soit des progressions respectives de 87,2% et de 1,3% en variation annuelle.

Photo : VNA/CVN

Par ailleurs, les investissements directs étrangers (IDE) décaissés sont estimés à 13,03 milliards de dollars, en hausse de 11,2% sur un an. Il s’agit du niveau le plus élevé enregistré au cours de cette période depuis cinq ans. L’industrie manufacturière a constitué le principal secteur d’accueil des nouveaux investissements, avec 10,76 milliards de dollars, soit 61,9% du total. Elle est suivie par la production et la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation, avec 3,08 milliards de dollars (17,7%), tandis que les autres secteurs totalisent 3,55 milliards (20,4%).

Parmi les 63 pays et territoires ayant investi dans de nouveaux projets au Vietnam, Singapour est arrivé en tête avec 7,31 milliards de dollars (42,1% du total), devant la République de Corée avec 5,45 milliards (31,4%), le Japon avec 1,2 milliard (6,9%) et la Chine avec 977 millions (5%). Hong Kong (Chine) et les Pays-Bas ont investi respectivement 665,6 millions et 420,4 millions de dollars. S’agissant des augmentations du capital, 541 projets déjà autorisés ont accru leurs investissements pour un montant total de 11,04 milliards de dollars, en hausse de 23,5% sur un an. Les opérations de prise de participation et d’acquisition d’actions ont, quant à elles, totalisé 1.446 transactions, pour une valeur de 6,22 milliards de dollars, en progression de 89,5%.

Priorité à la qualité des investissements

L’analyse sectorielle révèle que l’industrie manufacturière demeure le principal moteur de cette attractivité, captant plus de 18,4 milliards de dollars, soit 53,3% du total des capitaux enregistrés. Le secteur immobilier se classe au 2e rang avec 5,5 milliards de dollars, bien que sa part relative diminue face à la concurrence des promoteurs locaux, tandis que les secteurs de la production et de la distribution d’électricité, de gaz, d’eau et de climatisation ainsi que des hautes technologies enregistrent des hausses significatives.

Le Dr. Nguyên Quôc Viêt, responsable de la recherche à l’Université nationale de Hanoï, souligne la nécessité pour le Vietnam de mettre en place des politiques de soutien adaptées afin d’orienter les IDE vers des projets de hautes technologies et de générer de véritables retombées technologiques pour les entreprises nationales.

La Dre. Dang Thao Quyên, de l’Université RMIT Vietnam, estime que les avantages concurrentiels du pays évoluent. Plutôt que de s’appuyer principalement sur de faibles coûts de main-d’œuvre et des incitations fiscales, la compétitivité future

du pays dépendra de plus en plus de facteurs structurels à long terme, notamment de la transparence des institutions, de la prévisibilité des politiques publiques et d’un environnement d’investissement capable d’accompagner les investisseurs stratégiques sur la durée.

Si les réformes institutionnelles sont mises en œuvre efficacement et améliorent concrètement la transparence ainsi que la cohérence des politiques, le Vietnam pourrait entrer dans une nouvelle phase d’attraction des IDE, fondée non plus sur des avantages en termes de coûts, mais sur la qualité globale de son environnement d’investissement.

Cette orientation est conforme à la Résolution N°10 du Bureau politique du Parti, consacrée au développement du secteur économique à capitaux étrangers, qui privilégie des IDE de haute qualité, efficaces et durables, le renforcement des liens entre les entreprises étrangères et nationales, le transfert de technologies, le développement des ressources humaines ainsi qu’un taux de localisation plus élevé.

Photo : VNA/CVN

Cap sur des capitaux plus innovants et durables

L’Agence des investissements étrangers, relevant du ministère des Finances, a souligné la nécessité de renforcer les institutions, d’améliorer le climat des affaires, d’accélérer la mise en œuvre des projets autorisés et de privilégier les investissements dans les hautes technologies, l’innovation, la recherche-développement ainsi que les économies numérique et verte, tout en favorisant le transfert de technologies et le développement d’une main-d’œuvre hautement qualifiée.

La Résolution N°10 sur le développement du secteur économique à capitaux étrangers, signée le 8 juin 2026, par le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam et président de la République, Tô Lâm, fixe pour objectif d’ici à 2030, de faire figurer le Vietnam, parmi les pays les mieux classés de l’ASEAN en matière de climat des affaires, de compétitivité, d’innovation, de qualité des services publics et de capacité à accueillir des projets d’investissement étranger de haute qualité.

D’ici 2030, le pays ambitionne d’attirer entre 200 et 300 milliards de dollars d’IDE enregistrés (40 à 50 milliards par an) et entre 150 et 200 milliards de dollars d’IDE décaissés (30 à 40 milliards par an). Parmi ces investissements, 75% devraient provenir d’économies développées disposant d’importantes capacités technologiques, financières et managériales.

Thê Linh/CVN