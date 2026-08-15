Hanoï sollicite l'expertise russe pour accélérer le développement de ses chemins de fer urbains

En mission de travail en Russie les 13 et 14 août, une délégation de Hanoï, conduite par Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité municipal du Parti, a multiplié les échanges à Moscou et à Saint-Pétersbourg. Objectif : renforcer la coopération avec les autorités et entreprises russes dans le développement des métros, des infrastructures souterraines et des systèmes de transport intelligents, des secteurs clés pour la modernisation urbaine du Vietnam.

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Photo : VNA/CVN

À l’occasion d’une mission de travail effectuée en Fédération de Russie les 13 et 14 août, une délégation intersectorielle vietnamienne conduite par Trân Duc Thang, membre du Politburo et secrétaire du Comité du Parti de Hanoï, a tenu plusieurs séances de travail à Moscou et à Saint-Pétersbourg afin d’examiner les perspectives de coopération dans les domaines ferroviaire et ferroviaire urbain, ainsi que le renforcement des relations entre la capitale vietnamienne et les localités russes.

Le 13 août à Moscou, Trân Duc Thang a rencontré le secrétaire d’État et vice-ministre russe des Transports, Dmitry Zverev, ainsi que les dirigeants de la société des Chemins de fer russes (RZD).

Lors de sa rencontre avec Dmitry Zverev, le responsable vietnamien a souligné que le Vietnam attachait une grande importance au soutien et à l’expérience accumulée par les partenaires russes dans le processus de développement national. Il a relevé que la Russie dispose de capacités technologiques et techniques avancées dans le secteur des transports, tandis que Hanoï et Hô Chi Minh-Ville, les deux principaux pôles économiques du pays, accordent une priorité élevée au développement des transports urbains, des réseaux de métro et des infrastructures intelligentes.

Selon lui, Hanoï a approuvé une stratégie de développement à long terme de la capitale, avec une vision à cent ans, qui prévoit notamment la construction d’une ville intelligente, le développement des espaces souterrains ainsi que le renforcement des infrastructures de transport régionales et urbaines. Dans ce contexte, la ville souhaite bénéficier de l’expérience russe dans l’élaboration des politiques publiques, des normes techniques applicables aux métros et aux ouvrages souterrains, ainsi que dans la conception, l’intégration technologique, la formation des ressources humaines et le transfert de technologies.

Le dirigeant de Hanoï a également invité les entreprises russes à étudier les possibilités d’investissement dans les lignes de métro prévues par le schéma directeur des transports de Hanoï à l’horizon 2030, avec une vision à l’horizon 2050. Il a plaidé pour le développement de modèles d’investissement flexibles adaptés aux besoins réels, le renforcement des échanges d’experts et le partage d’expériences dans la construction, la gestion et l’exploitation des réseaux de métro.

Les deux parties ont en outre évoqué les perspectives d’application de l’intelligence artificielle et des technologies de traitement des données massives à la gestion du trafic urbain, afin de contribuer à réduire la congestion. Hanoï s’intéresse également à la conception de gares et d’infrastructures souterraines associant modernité technologique et identité culturelle, ainsi qu’à la mise en place de centres de gestion intégrés pour les réseaux de transport urbain.

Photo : VNA/CVN

Concernant Hô Chi Minh-Ville, Trân Duc Thang a proposé que la partie russe coopère avec les autorités vietnamiennes dans l’étude d’investissements, la fourniture d’équipements et de technologies destinés aux principales lignes de métro. Il a affirmé que les autorités vietnamiennes étaient disposées à créer des conditions favorables à la participation des entreprises et experts russes aux projets d’infrastructures de transport du pays.

Au cours de la même journée, le secrétaire du Comité du Parti de Hanoï a rencontré les dirigeants de RZD. Il a rappelé que le Vietnam considère le développement du transport ferroviaire comme une priorité stratégique afin de renforcer l’interconnexion des différents modes de transport, de répondre aux besoins croissants de mobilité et de favoriser un développement durable. Hanoï souhaite ainsi coopérer avec la Russie dans les domaines de l’investissement, du conseil en politiques publiques, de l’élaboration de normes techniques, ainsi que de la gestion et de l’exploitation des réseaux ferroviaires urbains reliés au réseau national.

Le 14 août à Saint-Pétersbourg, la délégation vietnamienne a rencontré le gouverneur de la ville, Aleksander Beglov. Celui-ci a réaffirmé l’engagement de Saint-Pétersbourg en faveur du développement des relations russo-vietnamiennes et sa volonté de partager son expérience avec les collectivités vietnamiennes. Il a salué l’établissement du partenariat entre Saint-Pétersbourg et Hanoï, conclu en mai 2025, qui couvre notamment l’économie, le commerce, le tourisme, l’éducation, la santé, le sport et la culture.

Les autorités de Saint-Pétersbourg ont exprimé un intérêt particulier pour une coopération accrue dans le domaine du métro urbain. La ville possède une longue expérience dans la construction d’infrastructures souterraines dans des conditions géologiques complexes. Son réseau de métro, mis en service en 1955, figure parmi les plus profonds au monde et continue de s’étendre grâce à l’intégration de nouvelles technologies dans la construction, l’exploitation et les systèmes de paiement.

Les échanges tenus à Moscou et à Saint-Pétersbourg témoignent de l’intérêt croissant des deux parties pour le développement du transport ferroviaire urbain. Face aux besoins de modernisation des transports, d’extension des réseaux de métro et de développement des infrastructures intelligentes, Hanoï entend tirer parti de l’expérience, des technologies et du savoir-faire des partenaires russes afin d’accélérer la mise en œuvre de ses projets stratégiques.

Trân Duc Thang a affirmé que les organismes spécialisés de la capitale poursuivraient leur coordination avec les partenaires russes afin de concrétiser les orientations convenues et de promouvoir des projets de coopération fondés sur les besoins et les atouts de chaque partie.

VNA/CVN