Dung Quât et Quang Ngai : 441 projets pour 19,4 milliards de dollars

La zone économique (ZI) de Dung Quât et les parcs industriels (PI) de Quang Ngai ont attiré à ce jour 441 projets représentant une valeur d'environ 19,4 milliards de dollars, selon l'Autorité de la ZI de Dung Quât et des PI de Quang Ngai (DEZA).

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Photo : VNA/CVN

La DEZA gère actuellement 350 projets portés par 293 entreprises, employant près de 81.700 travailleurs, tandis qu'environ 20.000 experts, ingénieurs et ouvriers supplémentaires participent à la construction de mégaprojets, d'après les données présentées lors d'un séminaire organisé le 14 août pour marquer le 30e anniversaire de l'autorité.

Le Professeur associé - Docteur Luu Thê Anh, de l'Institut des ressources naturelles et de l'environnement (Université nationale de Hanoï), a souligné qu'il est essentiel d'aligner Dung Quât sur une planification d'économie verte afin de garantir un développement durable, de réduire la pression environnementale et d'utiliser les ressources de manière efficace. Cette démarche offre également des opportunités majeures pour améliorer la qualité de la croissance, renforcer l'attractivité pour les investissements, accroître la compétitivité des entreprises et bâtir une image d'industrie verte pour Quang Ngai.

Selon lui, Quang Ngai réunit toutes les conditions nécessaires pour développer des modèles de croissance verte fondés sur l'industrie écologique, l'économie circulaire, les énergies propres et la logistique verte. La zone économique de Dung Quât constitue le pilier majeur de la transition verte locale. La province dispose déjà d'une base industrielle relativement développée - incluant le raffinage pétrolier et la pétrochimie, la métallurgie, la construction mécanique, la construction navale, l'énergie ainsi que la transformation et la fabrication - et possède un vaste potentiel en matière d'énergies renouvelables. Sa situation stratégique et ses infrastructures portuaires modernes lui confèrent des atouts particuliers pour la logistique verte et les chaînes d'approvisionnement à faible émission de carbone.

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Pour développer une économie verte conformément à la planification de la DEZA à l'horizon 2045, il a exhorté Quang Ngai à finaliser les mécanismes et politiques incitant aux investissements verts, à accélérer l'innovation technologique, la transformation numérique et les progrès scientifiques, à former une main-d'œuvre qualifiée, à investir dans des infrastructures vertes et intégrées, à stimuler la coopération internationale et à mobiliser des financements verts.

Le vice-président du Comité populaire provincial, Dô Tâm Hiên, a déclaré que les normes environnementales et d'émission de carbone, la transition énergétique, la transformation numérique et l'économie circulaire deviennent des impératifs pour le développement. La science, la technologie et l'innovation ne sont plus de simples facteurs de soutien, mais des moteurs décisifs de la compétitivité pour les pays, les localités et les entreprises.

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Dô Tâm Hiên a souligné quatre points nécessitant une attention particulière : les orientations de développement, les moteurs de croissance, les ressources et les mécanismes de mise en œuvre.

D'après Luong Kim Son, responsable de la DEZA, les zones économiques et industrielles en général, et la zone économique de Dung Quât en particulier, doivent faire évoluer leur modèle : passer d'une croissance fondée sur l'extension territoriale à un développement qualitatif reposant sur la science, la technologie, l'innovation et une transformation numérique globale.

Ly Dinh Quân, directeur général de l'incubateur Songhan et vice-président du Conseil consultatif national pour les startups et l'innovation, a proposé la création d'un centre d'innovation au sein de la zone économique de Dung Quât. Ce centre remplirait six missions clés : renforcer les capacités des entreprises, incuber et accélérer les startups industrielles, mettre en relation les entreprises avec les instituts de recherche et les universités, assurer le transfert et la commercialisation de technologies, favoriser la coopération et la connectivité internationales, et bâtir un écosystème d'innovation.

VNA/CVN