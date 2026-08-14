Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération en matière de transfert de technologies

Le Vietnam et la République de Corée renforcent leur coopération technologique et leurs investissements, notamment dans le transfert de technologies, les coentreprises et l’innovation. Des entreprises de Busan souhaitent saisir les nouvelles opportunités offertes par les politiques vietnamiennes favorisant la technologie et l’investissement étranger.

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Photo: VNA/CVN

La consule générale du Vietnam à Busan, en République de Corée, Doàn Phuong Lan, a récemment présidé un colloque avec des entreprises représentatives du Conseil des entreprises du Busan Technopark (BTEC), conduit par son président Han Bong Hee, ainsi qu’avec des représentants de la Fondation Busan Technopark (BTP), afin d’examiner les perspectives de coopération technologique et d’investissement entre le Vietnam et la République de Corée.

Lors du colloque, Doàn Phuong Lan a présenté les principaux contenus de la Résolution n°57-NQ/TW sur les sciences, les technologies et l’innovation, de la Résolution du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat sur le renouvellement du modèle de développement, ainsi que de la Résolution N°10-NQ/TW relative au développement du secteur à capitaux étrangers.

Elle a souligné que le Vietnam s’oriente vers un modèle de croissance reposant davantage sur la productivité, les connaissances et l’innovation, tout en associant les investissements étrangers au transfert de technologies et au renforcement des capacités nationales. Le pays ambitionne d’atteindre une croissance du PIB à deux chiffres d’ici à 2030 et de porter le revenu moyen par habitant à 8.500 dollars.

Les discussions ont principalement porté sur les modèles de coentreprises liés au transfert de technologies. Les entreprises sud-coréennes ont manifesté un intérêt particulier pour la Loi sur la science, la technologie et l’innovation de 2025, qui reconnaît pour la première fois la technologie comme un actif pouvant être apporté au capital d’une entreprise. Cette disposition ouvre la voie à des partenariats dans lesquels les sociétés de Busan pourraient contribuer par leur savoir-faire, leurs procédés de production ou leurs technologies, plutôt que par des apports financiers directs.

Selon la consule générale, ce mécanisme permet aux petites et moyennes entreprises de partager les risques, de réduire les besoins en capitaux initiaux et d’accéder plus facilement au marché vietnamien grâce à des partenaires locaux. Plusieurs entreprises sud-coréennes déjà implantées au Vietnam ont également proposé de renforcer la coopération entre les provinces du sud-est de la République de Corée et les localités vietnamiennes présentant des besoins de développement similaires.

La Fondation Busan Technopark a, pour sa part, présenté ses activités et ses projets de coopération avec le Vietnam. Créée en 1999, cette institution joue un rôle central dans l’innovation et le développement technologique de la ville de Busan en mettant en relation autorités locales, universités, instituts de recherche et entreprises. Ses domaines d’intervention couvrent notamment l’accompagnement des start-up, la recherche-développement, la formation des ressources humaines, les essais et certifications, ainsi que la commercialisation et le transfert de technologies.

Photo : VNA/CVN

La BTP constitue également un point d’appui pour les PME de Busan souhaitant bénéficier des programmes de soutien du gouvernement sud-coréen dans des secteurs prioritaires pour le Vietnam, tels que les technologies maritimes intelligentes, la mécanique, les technologies propres et la transformation numérique.

De son côté, le BTEC regroupe plusieurs centaines de PME opérant dans des secteurs correspondant aux besoins de développement du Vietnam, notamment l’environnement et le traitement de l’eau, l’industrie maritime et la construction navale, la mécanique, les matériaux et composants, les usines intelligentes, les activités de certification et de métrologie, ainsi que les services, la consommation et la logistique.

À l’issue du colloque, les deux parties sont convenues d’intensifier les échanges entre entreprises dans les secteurs prioritaires, d’organiser des missions d’étude au Vietnam et d’examiner la possibilité de conclure des accords de coopération entre la BTP et des partenaires vietnamiens dans les domaines de la recherche-développement, des essais de produits et de la formation des ressources humaines.

À cette occasion, le Consulat général du Vietnam à Busan a invité les entreprises du BTEC à participer à la conférence "Meet Korea 2026", prévue les 20 et 21 septembre dans la province de Dông Nai.

VNA/CVN