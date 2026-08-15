Quang Ngai appelée à libérer son potentiel et à accélérer sa croissance

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Túc a tenu, le 15 août, une séance de travail avec la Permanence du Comité provincial du Parti de Quang Ngai (Centre).

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Photo : VNA/CVN

Le vice-Premier ministre Pham Gia Túc a exhorté la province à opérer une transition, passant d’un modèle de croissance traditionnel à un modèle fondé sur la science et la technologie, la transformation numérique et la transition verte.

Il a demandé à la province de continuer à examiner et à résoudre les difficultés liées au fonctionnement du modèle d’administration locale à deux niveaux, ainsi qu’à constituer une équipe de cadres compétents et crédibles, capables de répondre aux nouvelles exigences.

En matière d’import-export et de promotion commerciale, Pham Gia Tuc a invité Quang Ngai à élargir ses marchés, tant intérieurs qu’étrangers, notamment au Laos, au Cambodge, en Thaïlande, en Asie du Nord-Est et dans l’Union européenne, à accroître les exportations de produits clés via le port maritime de Dung Quat et le poste-frontière de Bo Y, et à apporter un soutien maximal aux entreprises en matière de procédures douanières, de logistique et de certificats d’origine.

Concernant l’orientation vers une agriculture de haute technologie associée à une transformation en profondeur et à la diversification du ginseng de Ngoc Linh et d’autres plantes médicinales précieuses, en vue de faire de la province une zone nationale clé de production de plantes médicinales, le vice-Premier ministre a souligné que Quang Ngai devait éviter de se limiter à l’exportation de produits bruts, comme cela a longtemps été le cas pour le café. Elle doit développer des marques fortes et structurées afin de capter une plus grande part de la valeur ajoutée de ses produits sur les marchés internationaux.

Il a également demandé à Quang Ngai de développer une chaîne touristique interrégionale reliant les Hauts Plateaux du Centre aux pôles touristiques côtiers, en créant des itinéraires touristiques distinctifs reliant Ly Son, My Khê, Sa Huynh, Dung Quât, Mang Den et Bo Y.

L’objectif est de faire de Ly Son un pôle de tourisme balnéaire et insulaire et de Mang Den une destination d’écotourisme haut de gamme, tout en développant l’économie nocturne, les infrastructures d’hébergement et les services commerciaux de qualité afin d’inciter les touristes à prolonger leur séjour et à accroître leurs dépenses.

Le vice-Premier ministre a enfin exhorté la province à assurer un suivi hebdomadaire et trimestriel de ses scénarios de croissance et à transformer son potentiel en une force concrète afin d’atteindre une croissance à deux chiffres en 2026.

Photo : VNA/CVN

Lors de la réunion, le secrétaire du Comité provincial du Parti de Quang Ngai, Hô Van Niên, a affirmé qu’avec le soutien ferme et le consensus des ministères et organismes compétents, Quang Ngai saisirait les nouvelles opportunités pour s’affirmer comme un pôle de croissance dynamique et durable dans la région du Centre.

Les autorités locales ont indiqué que le produit régional brut (GRDP) de la province au premier semestre était estimé à 74 380 milliards de dôngs, soit une hausse de 8,55% sur un an, tandis que l’indice de la production industrielle avait progressé de 14,1% au cours des sept premiers mois de l’année.

Les recettes budgétaires de l’État ont atteint près de 21 430 milliards de dôngs (819,43 millions de dollars), soit 63,7% de l’objectif fixé et une hausse de 11,4% sur un an.

Quang Ngai a formulé plusieurs propositions visant à insuffler une nouvelle dynamique à son développement pour la période 2026-2030 et à atteindre une croissance à deux chiffres.

Ces propositions portent notamment sur l’adoption d’une résolution permettant d’expérimenter des politiques spécifiques et novatrices en vue d’établir un centre national de raffinage, de pétrochimie et d’énergie dans la zone économique de Dung Quât, ainsi que sur le développement de la zone spéciale de Ly Son en un pôle national de tourisme insulaire et maritime.

Il est également prévu d’évaluer l’étude de préfaisabilité du projet d’autoroute Quang Ngai - Kon Tum en vue de sa soumission à l’Assemblée nationale pour approbation en tant que projet d’investissement public.

Les autorités provinciales ont par ailleurs appelé à accélérer la mise en œuvre de la chaîne de développement du gisement gazier "Baleine bleue", à accélérer l’approbation du plan détaillé de l’aéroport de Mang Den et à déplacer la ligne électrique de 500 kV afin de garantir l’avancement du projet.

VNA/CVN