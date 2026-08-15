Quang Ngai

HD Hyundai Eco Vina investit 116 millions de dollars pour agrandir son usine

Le 15 août, la société HD Hyundai Eco Vina a lancé les travaux d’une usine de réservoirs indépendants respectueux de l’environnement, un projet d’investissement de 116 millions de dollars destiné à renforcer l’innovation industrielle et la transition verte.

>> Approbation d’une planification sur le port maritime de Quang Ngai

>> La raffinerie de Dung Quât réussit à produire des carburants militaires

>> Quang Ngai mise sur la reconversion pour une pêche durable

>> Dung Quât et Quang Ngai : 441 projets pour 19,4 milliards de dollars

>> Quang Ngai appelée à libérer son potentiel et à accélérer sa croissance

Photo : VNA/CVN

La société HD Hyundai Eco Vina a lancé, le 15 août, les travaux d’un projet d’investissement de 116 millions de dollars destiné à construire une usine de fabrication de réservoirs indépendants respectueux de l’environnement. Implanté dans la zone économique de Dung Quat, dans la province de Quang Ngai (Centre), le projet permettra à l’entreprise d’élargir ses activités de fabrication d’équipements industriels lourds.

D’une superficie de 26,7 ha, le projet devrait être achevé et entrer en production en avril 2027.

Il fera de la fabrication de réservoirs indépendants l’un des deux piliers stratégiques des activités de HD Hyundai Eco Vina, aux côtés de la production de grues portuaires, tout en permettant à l’entreprise de poursuivre le développement de ses capacités de fabrication de modules industriels de grande taille.

Le vice-Premier ministre permanent Pham Gia Tuc a assisté à la cérémonie de pose de la première pierre, en présence de représentants de ministères et organismes publics, de la Ve Région militaire, du consulat général de la République de Corée à Dà Nang et des autorités provinciales.

Choi Seung-hyun, directeur général de HD Hyundai Eco Vina, a indiqué que l’entreprise se concentrait actuellement sur la fabrication d’équipements industriels lourds, notamment de grues portuaires et de grands modules industriels destinés aux secteurs de l’énergie, du raffinage, de la pétrochimie et de l’industrie lourde.

Ses produits sont destinés à des projets nationaux et internationaux, contribuant ainsi à l’intégration de l’industrie mécanique vietnamienne dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

Selon l’entreprise, ce nouveau projet mettra l’accent sur l’innovation technologique verte, la réduction des émissions et le développement durable, tout en contribuant à la création d’un écosystème industriel moderne dans la province de Quang Ngai.

Un projet stratégique pour l’industrialisation verte de Quang Ngai

Cet investissement intervient après l’achèvement par HD Hyundai des procédures de reprise et de restructuration du projet initialement détenu par Doosan Vina.

Nguyên Duc Tâm, président du Comité populaire de la province de Quang Ngai, a qualifié ce projet de nouvelle étape importante dans l’attraction des investissements directs étrangers (IDE), ainsi que dans le développement de l’industrie mécanique et de l’économie maritime dans la zone économique de Dung Quât.

Cette orientation de développement s’inscrit pleinement dans les stratégies de croissance verte, de réduction des émissions et de développement durable poursuivies par le gouvernement et la province de Quang Ngai, a-t-il souligné.

L’emploi constitue également un volet important de cet investissement. HD Hyundai Eco Vina s’est engagée à maintenir les emplois de ses 1.500 travailleurs actuels, tout en assurant leur formation continue et en recrutant 1.500 employés locaux supplémentaires.

M. Tâm a déclaré que cet engagement contribuerait non seulement à créer des emplois et à accroître les revenus de la population, mais aussi à stimuler le développement des industries auxiliaires, à augmenter les recettes budgétaires et à renforcer le rôle de la zone économique de Dung Quât ainsi que la position de l’industrie mécanique vietnamienne.

Les autorités provinciales considèrent ce projet comme une composante des efforts déployés par Quang Ngai pour élargir son écosystème industriel et attirer des investissements étrangers dans des secteurs axés sur la fabrication de haute technologie et la production durable.

Pour HD Hyundai Eco Vina, cette nouvelle installation permettra de diversifier ses activités en développant la production de réservoirs indépendants, parallèlement à ses capacités existantes dans la fabrication de grues portuaires et de modules industriels, tout en adoptant des technologies de production plus respectueuses de l’environnement et moins émettrices.

VNA/CVN