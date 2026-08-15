La culture maritime, moteur du développement de Hai Phong

Hai Phong, la plus grande ville portuaire du Nord, valorise une culture façonnée par des millénaires d’histoire pour renforcer ses ressources endogènes et accélérer son développement vers un centre économique maritime moderne, ouvert et intégré à la région et au monde.

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Photo : VNA/CVN

Plus grand port maritime du Nord du Vietnam, Hai Phong possède une culture maritime façonnée au fil de plusieurs milliers d’années d’histoire. Les valeurs forgées au cours de ce long processus, notamment le courage, l’ouverture, la créativité, la résilience et l’ambition de s’ouvrir au monde, constituent aujourd’hui une importante ressource endogène pour accompagner le développement de la ville dans une nouvelle ère.

Selon les données historiques et archéologiques, le site de Cái Bèo, situé dans la zone spéciale de Cát Hai, remonte à environ 7.000 ans et est considéré comme l’un des berceaux les plus anciens de la culture maritime vietnamienne. Il témoigne de l’installation précoce des populations et de leur capacité à tirer parti des ressources de la mer et à maîtriser progressivement l’espace maritime.

À partir du XVIe siècle, la région de Hai Phong a poursuivi son développement autour des échanges commerciaux et des activités portuaires. Aux XVIIe et XVIIIe siècles, elle abritait déjà un important port commercial, contribuant à intégrer plus profondément le Dai Viêt aux réseaux de commerce maritime en mer Orientale. La création du conseil municipal de Hai Phong, le 19 juillet 1888, a ouvert une nouvelle étape dans la formation et le développement d’une ville portuaire moderne.

À la fin du XIXe siècle, Hai Phong est devenue l’un des principaux centres industriels, commerciaux, de transport et financiers de l’Indochine. Durant les guerres de résistance, la ville a fait vivre la tradition de "Courageuse et victorieuse", tout en assurant la défense d’une position stratégique et en constituant un important point d’appui logistique pour le front. Après la réunification nationale, Hai Phong a continué de jouer un rôle pionnier dans le processus de Renouveau, affirmant progressivement sa position de pôle de croissance du Nord et de centre majeur de l’économie maritime nationale.

D'après des experts et des représentants d’entreprises, les qualités forgées par cette histoire étroitement liée à la mer continuent de jouer un rôle important dans le développement actuel de la ville. Dans un contexte où l’économie maritime, la logistique, les ports intelligents, la transformation numérique et la croissance verte deviennent des moteurs de développement de plus en plus importants, la culture maritime constitue un socle permettant à Hai Phong de bâtir une ville portuaire internationale moderne, dynamique et davantage intégrée à la région et au monde.

Photo : VNA/CVN

Ces valeurs se reflètent également dans les résultats socio-économiques de la ville. Hai Phong compte actuellement 1.868 projets d’investissement direct étranger (IDE) encore en vigueur, pour un capital enregistré total d’environ 54 milliards de dollars. La ville étudie également la création d’une zone de libre-échange assortie de mécanismes et de politiques préférentiels, afin de créer de nouveaux moteurs de croissance et d’améliorer sa compétitivité.

Dans le cadre de la transformation de son modèle de développement, Hai Phong accorde une attention particulière aux zones industrielles vertes et écologiques. Le complexe de zones industrielles DEEP C constitue un exemple notable : outre sa contribution à la croissance économique et à la création d’emplois, il favorise l’économie circulaire, l’utilisation efficace des ressources et le développement durable. La zone industrielle de Nam Câu Kiên est également considérée comme l’un des modèles pionniers de zone industrielle verte et écologique au Vietnam.

Selon des représentants du monde des affaires, parallèlement au développement des infrastructures et à l’amélioration de l’environnement d’investissement, Hai Phong doit continuer à former une génération d’entrepreneurs dotés de courage, d’une vision moderne, d’un sens des responsabilités envers le pays et d’une forte volonté d’intégration internationale. Les entreprises de la ville sont appelées non seulement à développer leurs activités sur le marché local, mais aussi à participer davantage aux chaînes d’approvisionnement régionales et mondiales, tout en promouvant une culture d’entreprise responsable et durable.

Une autre ressource appelée à contribuer au développement de Hai Phong est constituée par les jeunes intellectuels originaires de la ville qui vivent, étudient et travaillent à l’étranger. Grâce à leurs compétences scientifiques et technologiques et à leur expérience internationale, ils peuvent jouer un rôle de passerelle, en apportant de nouvelles connaissances dans les domaines de la logistique, des ports intelligents, de la transformation numérique et du développement vert, tout en élargissant les réseaux de coopération entre Hai Phong et les pôles mondiaux de connaissances et de technologies.

Forte d’une culture maritime façonnée pendant des milliers d’années et portée aujourd’hui par une volonté d’innovation et d’ouverture internationale, Hai Phong s’emploie ainsi à transformer ses valeurs culturelles en moteurs de développement. La valorisation du courage, de la créativité, de l’ouverture et de l’ambition de s’intégrer au monde contribue non seulement à préserver l’identité de la ville, mais aussi à renforcer ses ressources endogènes pour un développement durable, avec l’objectif de faire de Hai Phong un centre maritime moderne, doté d’un rôle croissant dans la région et sur la scène internationale.

VNA/CVN