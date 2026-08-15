Phú Tho améliore son cadre institutionnel pour dynamiser le secteur privé

En accélérant la réforme administrative, la transformation numérique et l’amélioration du cadre institutionnel, la province de Phú Tho (Nord) s’emploie à réduire délais et coûts des procédures, renforcer la transparence de l’environnement d’investissement et créer de nouvelles conditions favorables au développement du secteur privé, conformément à la Résolution 68-NQ/TW.

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Photo : VNA/CVN

La réforme administrative, la transformation numérique et l’amélioration du cadre institutionnel sont au cœur des efforts de Phú Tho pour réduire les coûts et les délais des procédures, renforcer la transparence de l’environnement d’investissement et créer un nouvel élan au développement du secteur privé, conformément à la Résolution 68-NQ/TW.

Le secteur privé affirme de plus en plus son rôle comme l’un des moteurs importants de l’économie nationale. Pour favoriser son développement durable, la province de Phu Tho accorde une attention particulière à la réforme administrative et à l’amélioration des mécanismes et politiques, considérées comme des leviers essentiels pour libérer les ressources sociales et faciliter les activités des entreprises.

Les progrès sont notamment visibles dans la mise en œuvre de plusieurs projets importants qui avaient connu des difficultés pendant plusieurs années. Dans la commune de Luong Son, le projet de complexe de villégiature et de loisirs Thung lung Nu Hoang a achevé la libération des terrains sur environ 130,9 ha, soit près de 92% de sa superficie totale. Le projet de zone urbaine écologique de villégiature haut de gamme Dông Truong Son a, quant à lui, réalisé plus de 93% de la libération des terrains.

Au cours des six premiers mois de 2026, Luong Son a mené des opérations de libération foncière pour 57 projets, portant sur plus de 815 ha, dont plus de 55% ont déjà été libérés. Les autorités locales ont renforcé la vérification de l’origine des terrains, la publication des dossiers, le dialogue avec les habitants et le règlement des problèmes juridiques afin d’accélérer les procédures et de créer des conditions favorables aux investisseurs.

Accélérer les projets prioritaires

À l’échelle provinciale, Phú Tho demande aux administrations et secteurs concernés de considérer le soutien aux projets prioritaires comme une mission centrale. Le président du Comité populaire provincial, Trân Duy Dông, a demandé de définir clairement les responsabilités et les échéances de chaque organisme, tout en étudiant la création d’équipes chargées de résoudre directement les difficultés des grands projets. Un mécanisme de "voie verte" est également appliqué aux projets prioritaires.

La campagne intensive de 45 jours destinée à traiter les dossiers administratifs en retard a permis de régler la quasi-totalité des dossiers en souffrance. Parallèlement, la numérisation des procédures et l’interconnexion des données cadastrales avec les services fiscaux et le système électronique à guichet unique ont contribué à réduire les délais et à renforcer la transparence.

Photo : BPT/CVN

Durant les six premiers mois de l’année, la province a reçu et traité plus de 612.000 dossiers administratifs, dont près de 96% en ligne. Plus de 2.100 procédures ont été standardisées.

Renforcer le dialogue avec les entreprises

Phu Tho accorde également une importance particulière au dialogue avec les entreprises. Le modèle "Café des entrepreneurs", organisé régulièrement, permet aux autorités d’écouter directement les difficultés rencontrées par les entreprises et de contribuer à leur règlement.

Depuis le 1er avril 2026, la province expérimente les mécanismes de "voie verte 24 heures" et de "voie verte 50%" pour les projets prioritaires. Le premier a permis de traiter dans les délais ou en avance 279 des 284 dossiers, soit 98,23%, tandis que les 12 dossiers relevant du second mécanisme ont tous été traités dans les délais ou en avance.

La transformation numérique constitue également un levier de modernisation de la gestion publique. Phu Tho a achevé l’intégration de 100% de ses données foncières dans la base de données nationale et travaille à la mise en place d’un système intelligent de gestion foncière utilisant l’intelligence artificielle et les mégadonnées.

Ces efforts ont contribué à améliorer l’environnement d’investissement. En 2025, Phu Tho figurait parmi les cinq premières localités du pays pour la qualité de la gouvernance économique provinciale et occupait la deuxième place au niveau national pour l’indice d’accès aux ressources.

Dans les prochaines années, la province poursuivra la mise en œuvre de la Résolution N°68-NQ/TW, en mettant l’accent sur l’amélioration du cadre institutionnel, la simplification des procédures, la réduction des coûts de conformité et le renforcement de la discipline administrative, afin de créer des conditions toujours plus favorables au développement du secteur privé.

VNA/CVN