Un navire vietnamien part pour un échange avec les garde-côtes sud-coréens

Dans le but de renforcer l’amitié, la compréhension mutuelle et la confiance entre les deux forces, la délégation vietnamienne devra rencontrer les autorités locales et participer à des activités d’échange et de partage d’expériences avec l’académie du KCG et plusieurs autres unités ainsi qu’à des exercices conjoints de recherche et de sauvetage et de prévention des incendies.

Elle devra également visiter certains sites culturels en République de Corée.

Photo : VNA/CVN

Lors de la cérémonie de départ qui s’est tenue le 27 octobre dans la ville portuaire de Hai Phong (Nord), le général de brigade Trân Van Tho, commandant de la région 1 de la VCG, a déclaré que la visite visait à matérialiser les lignes directrices de la Commission militaire centrale et du ministère de la Défense sur l’intégration internationale et la diplomatie de défense, contribuant à renforcer l’amitié, la compréhension et la confiance mutuelle entre la VCG et la KCG.

Le voyage aidera également l’équipage vietnamien à améliorer ses capacités de commandement, ses compétences opérationnelles et sa maîtrise des armes et de l’équipement pour des activités de longue durée en mer, a-t-il encore indiqué.

VNA/CVN