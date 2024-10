Le Premier ministre Pham Minh Chinh reçoit le chef du groupe Lulu

Le groupe avait établi un bureau de représentation à Hô Chi Minh-Ville pour acheter des produits vietnamiens pour son système de 265 hypermarchés à travers le monde, a annoncé le leader de Lulu, tout en souhaitant recevoir le soutien du gouvernement pour élargir son marché au Vietnam.

Avec le besoin croissant des consommateurs, le marché vietnamien recèle un grand potentiel pour la consommation de produits de qualité, a précisé le chef du gouvernement vietnamien. Le Vietnam s'est profondément intégré dans la communauté internationale avec 19 accords de libre-échange (ALE) signés avec plus de 60 pays, dont 16 sont entrés en vigueur.

Il a demandé au groupe Lulu de continuer à promouvoir et à introduire davantage de produits vietnamiens potentiels adaptés aux goûts des consommateurs, afin d'approcher et de servir le marché des Émirats arabes unis ainsi que celui du Moyen-Orient et d'autres marchés de la chaîne d'hypermarchés du groupe à travers le monde.

Il convient d'envisager une coopération en matière d'investissement entre Lulu et des partenaires vietnamiens compétents pour ouvrir une chaîne d'hypermarchés au Vietnam, un marché de 100 millions d'habitants doté d'un grand pouvoir d'achat, contribuant à accéder ainsi au marché plus vaste de l'ASEAN, a souligné Pham Minh Chinh.

Développement de l'industrie Halal

Le dirigeant vietnamien a aussi suggéré que le groupe Lulu, avec son vaste réseau de succursales, servirait de pont pour attirer les investisseurs potentiels dans et hors les Émirats arabes pour venir investir au Vietnam. En demandant au groupe d'accélérer la construction d'une usine de transformation agricole au Vietnam, il s'est engagé à ce que son pays accompagne et crée des conditions favorables pour les investisseurs étrangers, dont Lulu, dans le développement de leurs activités commerciales, conformément aux réglementations légales.

Notant que le Vietnam promeut le développement de l'industrie Halal, le Premier ministre a demandé au groupe de collaborer et de soutenir le pays dans le développement de ce secteur.

En accord avec les suggestions du Premier ministre vietnamien, Yusuff Ali Musaliam Veettil Abdul Kader a déclaré que son groupe élargirait la liste des produits et augmenterait les importations en provenance du Vietnam. Lulu coordonnera étroitement avec les agences vietnamiennes dans l'organisation de foires de produits vietnamiens aux Émirats arabes unis et dans des pays du Golfe afin que les consommateurs aient un meilleur accès aux produits vietnamiens.

