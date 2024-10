Le Premier ministre reçoit des dirigeants de grandes groupes des Émirats arabes unis

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a reçu le 27 octobre (heure locale) des dirigeants de grands groupes des Émirats arabes unis (EAU) opérant dans les domaines du développement et de la gestion des infrastructures, des ports maritimes, de la logistique et des parcs industriels, dans le cadre de sa visite officielle dans le pays.

>> Le PM Pham Minh Chinh entame sa visite visite officielle aux Émirats arabes unis

>> Le Vietnam et les EAU exhortés à créer des percées dans leur relations économiques

>> La visite du PM aux EAU renforcera les liens dans des domaines potentiels

>> Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne à Abu Dhabi

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a rencontré le président du groupe Prime, Tamer Wagih Salem, le directeur général exécutif du groupe de Ports Abu Dhabi, Mohamed Juma Al Shamisi, le directeur du groupe NMDC, Energy Niels De Bruijn et le directeur de la compagnie Emirates, Khaled Al Shemeili.

Ils ont souligné que le Vietnam possédait un énorme potentiel de développement industriel et ont souhaité que le gouvernement vietnamien crée des conditions favorables pour que les entreprises des Émirats arabes unis puissent investir au Vietnam, y compris des projets de coopération avec le groupe Vingroup.

Saluant les résultats commerciaux positifs des entreprises des Émirats arabes unis au cours des dernières années, le Premier ministre vietnamien a précisé que malgré le développement fructueux des relations entre le Vietnam et les Émirats arabes dans plusieurs secteurs, les activités de coopération d'investissement n'avaient pas encore atteint leur potentiel et il restait une énorme espace de développement dans les temps à venir.

Il a souligné que le Vietnam réalisait trois percées stratégiques : perfectionnement de l’institution, formation des ressources humaines et développement des infrastructures stratégiques, notamment les autoroutes, les chemins de fer à grande vitesse, les aéroports et les ports maritimes. Doté d'un littoral de 3.000 km, le Vietnam a publié un Plan directeur de développement des ports maritimes pour la période 2021-2030 avec une vision jusqu'en 2050, visant à former un système portuaire synchrone et moderne avec des services de haute qualité répondant au développement socio-économiques.

Donc, le chef du gouvernement vietnamien a proposé que le groupe de ports maritimes Abu Dhabi et celui de NDMC soutiennent le gouvernement et les entreprises vietnamiens dans la réalisation des objectifs mentionnés ci-dessus. Il a salué les projets de coopération entre ces groupes et Vingroup, le décrivant comme un choix intelligent et une vision stratégique. Il a exprimé son espoir que ce partenariat continuerait à se développer, favorisant davantage les liens économiques entre les deux pays dans un avenir proche.

Le chef du gouvernement vietnamien a également exhorté Vinfast et le groupe Emirates à renforcer leur collaboration pour faire progresser la croissance verte et le développement durable au Vietnam, dans le but de respecter l'engagement du pays de zéro émission nette d'ici 2050. Il a exprimé le souhait que leur plan de coopération visant à créer une usine de fabrication de véhicules électriques se concrétise prochainement.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre a demandé au groupe Prime de tirer parti de son vaste réseau de partenaires pour attirer des investisseurs réputés et compétents au Vietnam afin d'explorer les opportunités d'investissement.

Pham Minh Chinh a noté que le Vietnam se concentrait sur un développement basé sur la science, la technologie, l'innovation, la transformation numérique, la transition verte, l'économie circulaire, l'économie de la connaissance et l'économie du partage, en particulier dans les domaines émergents tels que les puces semi-conductrices, le cloud computing et l'Internet des objets..... Il a souhaité que les entreprises des Émirats arabes unis favorisent leur investissement dans ces domaines au Vietnam.

Le Vietnam accélère les projets pétroliers et gaziers et d'énergie éolienne et solaire, a-t-il souligné, espérant une coopération d'investissement des entreprises des Émirats arabes unis dans ces domaines forts.

Le pays poursuivrait les tâches et les solutions pour ouvrir une nouvelle ère de développement, notamment l'amélioration de l’environnement de l’investissement, la création de fonds d’investissement, le développement des infrastructures et la promotion d’une gouvernance intelligente.

Le Vietnam crée donc toutes les conditions favorables possibles pour que les investisseurs des Émirats arabes unis puissent mener des affaires efficaces et durables sur son sol, a-t-il affirmé.

VNA/CVN