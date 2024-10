Le PM Pham Minh Chinh rencontre la communauté vietnamienne à Abu Dhabi

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré dimanche après-midi 27 octobre des cadres et employés de l’ambassade du Vietnam et des représentants de la communauté vietnamienne vivant dans sept émirats des Émirats arabes unis (EAU), dans le cadre de sa visite officielle dans ce pays.

>> Le PM Pham Minh Chinh entame sa visite visite officielle aux Émirats arabes unis

>> Le Vietnam et les EAU exhortés à créer des percées dans leur relations économiques

>> La visite du PM aux EAU renforcera les liens dans des domaines potentiels

Photo : VNA/CVN

Adressant ses meilleurs vœux à la communauté vietnamienne aux Émirats arabes unis, le chef du gouvernement vietnamien a déclaré que les Vietnamiens du Moyen-Orient, quelle que soit leur position ou leur emploi, ont toujours la capacité, l’enthousiasme, l’intelligence, la solidarité et le soutien mutuel; et ont le regard tourné vers la patrie, avec tout l’amour pour la nation et les compatriotes.

En ce qui concerne les relations entre le Vietnam et les Émirats arabes unis, il a déclaré qu’après plus de 30 ans, l’amitié et la coopération bilatérales se sont développées positivement dans divers domaines tels que la politique, la diplomatie, le commerce, l’investissement, le travail et le tourisme.

Lors de cette visite, les deux parties renforceront leurs relations et signeront l’Accord de partenariat économique global (CEPA), a-t-il déclaré, ajoutant qu’il s’agissait d’une base et d’une condition importante pour que les relations bilatérales atteignent un nouveau sommet et que la communauté vietnamienne se développe davantage.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a affirmé que le Parti et l’État considèrent toujours la communauté des Vietnamiens résidant à l’étrange comme une partie inséparable de la nation et accordent une attention particulière à la prise en charge des ressortissants vietnamiens à l’intérieur et à l’extérieur du pays.

En ce qui concerne les propositions des Vietnamiens aux EAU, il a indiqué qu’il a demanderait aux ministères et secteurs concernés de travailler pour répondre à leurs demandes et améliorer leur vie spirituelle et matérielle ainsi que promouvoir leur rôle et leur position dans le pays hôte.

Photo : VNA/CVN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a souligné qu’il envisagerait et dirigerait la création rapide d’une association du peuple vietnamien et d’un centre culturel vietnamien aux EAU, préservant ainsi la langue et la culture vietnamiennes.

Il a également informé les expatriés de la situation intérieure, soulignant que le Vietnam, qui a enduré des difficultés en raison de guerres de résistance prolongées et d’embargos, n’a jamais joui d’une telle œuvre, d’une telle puissance, d’un tel prestige et d’une telle réputation qu’aujourd'hui.

Il a rappelé la politique du Parti visant à amener le Vietnam à l’ère d’ascension de la nation et a exprimé sa conviction que la communauté vietnamienne des EAU se développera davantage, s’intégrera mieux dans la société de résidence, continuera à respecter les lois locales et préservera l’identité nationale, servant de pont pour l’amitié bilatérale.

Photo : VNA/CVN

Selon l’ambassadeur du Vietnam aux EAU, Nguyên Thanh Diêp, plus de 5.000 Vietnamiens vivent actuellement dans ce pays du Moyen-Orient.

Les représentants de la communauté ont déclaré qu’il existe encore un grand potentiel et une grande marge de coopération entre les deux pays. Ils ont exprimé leur souhait de recevoir un soutien dans le traitement des questions liées aux procédures, aux documents et aux visas.

VNA/CVN