Un magazine étranger s'émerveille de la palette colorée de l'automne à Sa Pa

Bored Panda , un magazine d'art et de culture pop de premier plan qui attire environ 160 millions de vues chaque mois, a publié un article intitulé The Enchanting Palette Of Sa Pa's Autumn (La palette colorée enchanteresse de l'automne à Sa Pa).

En automne, Sa Pa, dans la province de Lào Cai au nord du Vietnam, s'anime de couleurs vives et de paysages enchanteurs, ce qui en fait une destination incontournable pour ceux qui recherchent le charme et la sérénité de la nature.

Bored Panda énumère cinq couleurs typiques de Sa Pa qui captivent les touristes au début de l'automne. Il s'agit du vert luxuriant, du rouge-orange vibrant, de la lumière dorée, du bleu azur et du violet romantique.

En août, les rizières en terrasses de Sa Pa revêtent un manteau vert luxuriant de rizières, s'étendant sur les hauts plateaux. Du téléphérique qui survole la vallée de Muong Hoa, on peut voir le vert infini des rizières en terrasses, tissant des motifs soyeux doux et sinueux. Cette scène époustouflante, façonnée par la nature, est hors de portée du pinceau de tout artiste.

Le long de la voie ferrée de Muong Hoa menant à la station de téléphérique de Fansipan, un vaste champ de 15.000 m² de fleurs violettes s'étend jusqu'à l'horizon. Les fleurs violettes s'harmonisent avec les montagnes et le ciel environnants, formant un paysage romantique et poétique rappelant une peinture au lavis d'encre.

Dans l'air vif de l'automne, une mer de fleurs de crocosmia tisse une tapisserie orange vibrante sur le "toit de l'Indochine". Le rouge-orange vif est une teinte vive et captivante qui attire le regard. La fleur incarne l'énergie passionnée du rouge avec la vivacité joyeuse de l'orange, évoquant un sentiment de chaleur et de joie, se démarquant comme un phare de beauté dans le paysage d'automne.

Les habitants locaux appellent affectueusement les fleurs de crocosmia un bon présage, apportant chance et symbolisant la plénitude de la vie. C'est l'inspiration qui a poussé la zone touristique Sun World Fansipan Legend à organiser le "Festival des fleurs de Crocosmia 2024" avec de nombreuses activités culturelles et artistiques jusqu'à la fin du mois d'août, telles que le pilage de gâteaux de riz gluant, la cuisson de riz gluant aux cinq couleurs et des jeux folkloriques, remuant l'atmosphère de cette région montagneuse.

L'automne est également la saison de la "chasse aux nuages" à Sa Pa. À une altitude de 3.143 mètres, les nuages tombent parfois en cascade ou flottent doucement couche après couche, ressemblant aux vagues de l'océan. En contemplant le ciel azur et les nuages ondulants depuis le sommet du Fansipan, on peut avoir l'impression d'avoir pénétré dans un monde féérique.

À chaque heure, le sommet du Fansipan offre un charme particulier au milieu de la mer de nuages. Le matin, la lumière du soleil baigne les nuages blancs, les faisant scintiller. Au coucher du soleil, le ciel se transforme alors que des teintes dorées et roses se reflètent sur les nuages, projetant des traînées et des taches de lumière magiques. Un paysage de conte de fées capable d'éveiller l'inspiration poétique du cœur le plus stoïque.

De nombreux lecteurs de Bored Panda ne peuvent s'empêcher d'admirer la beauté de Sa Pa au début de l'automne et d'exprimer leur désir de visiter cette région bénie des dieux au moins une fois. "Ce sont des paysages magnifiques, j'aimerais en voir plus comme ça. Merci !", a commenté Multa Nocte, une lectrice.

La "palette" de Sa Pa change continuellement tout au long de l'année. Dans un mois, les champs en terrasses prendront une couleur jaune doré de riz mûr. En plus des fleurs violettes et des fleurs de crocosmia, des fleurs aux cinq couleurs, des fleurs de paon, des dahlias, des marguerites, des fleurs de lotus..., chacune avec sa propre couleur, accueilleront les visiteurs.

Avec un climat frais toute l'année, des paysages majestueux, des fleurs toute l'année et une culture diversifiée, Sa Pa est belle à chaque saison avec des couleurs constamment changeantes, vibrantes et émotionnelles. C'est la raison pour laquelle chaque visiteur souhaite y revenir plusieurs fois.

