Les opportunités abondent pour développer le marché du tourisme des seniors

Doté de magnifiques paysages naturels, d’une cuisine riche et diversifiée et d’une culture ancestrale et unique, le Vietnam est décrit comme une destination idéale pour les touristes retraités.

Sur la base d’une analyse de la base de données de numbeo.com sur l’indice du coût de la vie dans les villes et les pays du monde entier, le célèbre magazine de voyage américain Travel + Leisure a récemment annoncé une liste de huit pays où il fait bon vivre et où les coûts sont abordables pour les voyageurs retraités, dont le Vietnam.

Les données montrent que le coût total de la vie au Vietnam est environ 59,3% inférieur à celui des États-Unis et que les loyers sont environ 78,5% moins chers selon l’emplacement. Notamment, à Hô Chi Minh-Ville, qui abrite la plus grande communauté d’expatriés, le coût de la vie est environ 69,9% inférieur à celui de New York. Les coûts de logement sont environ 87,4% inférieurs. Auparavant, le magazine recommandait la ville de Nha Trang, dans la province de Khanh Hoà (Centre), comme l’une des huit meilleures stations balnéaires au monde pour les retraités.

En février 2023, les deux villes de Hôi An dans la province de Quang Nam et Dà Nang ont également été honorées dans le top 9 des destinations idéales pour la retraite par le prestigieux site "Internet Investing". Ces résultats ont prouvé une fois de plus que le Vietnam est une destination à visiter pour les retraités du monde entier.

Outre des infrastructures de plus en plus modernisées, l’émergence de services de santé de haute qualité dans de nombreux grands hôpitaux de province et de ville, et l’augmentation du personnel médical capable de bien communiquer en anglais contribuent également à prouver la capacité de service du Vietnam pour ce segment de touristes.

Un marché inexploité

Cependant, malgré son grand potentiel, le tourisme de retraite reste un marché inexploité au Vietnam. À ce jour, le pays n’a pas encore mis en place de politique spécifique pour créer une forte attraction pour ce groupe.

Parallèlement, depuis de nombreuses années, certains pays de la région s’efforcent de tirer parti du marché international de la retraite. La Thaïlande en est un exemple typique avec sa politique de "visa de retraite" destinée spécifiquement aux retraités étrangers. L’Indonésie, la Malaisie et les Philippines ont également lancé des programmes de visa similaires avec de nombreux avantages attrayants pour faire de leur pays une "deuxième Patrie" où les retraités peuvent voyager et vivre.

Les experts ont déclaré que le Vietnam devrait accélérer dans la course pour gagner des parts de marché dans le tourisme des retraités, car il s’agit d’un segment qui rapporte beaucoup et crée de nombreuses opportunités d’emploi.

Les experts de l’Institut de recherche sur le développement du tourisme ont suggéré qu’en plus du marché des retraités internationaux, l’industrie touristique vietnamienne ne devrait pas ignorer le marché des retraités nationaux, car il y a encore beaucoup de place pour son développement.

Une enquête publiée par l’Autorité nationale du tourisme du Vietnam avant le déclenchement de la pandémie de COVID-19 en 2019 a montré que le nombre de visiteurs âgés ne représentait qu’une très faible proportion dans la structure des visiteurs nationaux, les visiteurs âgés de 55 à 65 ans représentant 4,53% du total, et ceux de plus de 65 ans 1,44%. Dans le même temps, les personnes âgées au Vietnam (à partir de 60 ans) représentent 12,8% de la population totale du pays.

Les experts estiment qu’en raison des besoins particuliers des retraités, il faut redoubler d’efforts pour concevoir des circuits adaptés à eux, notamment en termes de repas et de soins de santé.

Le directeur de Vietfoot Travel, Pham Duy Nghia, a déclaré que les retraités étrangers s’intéressent de plus en plus au tourisme médical au Vietnam et que les agences de voyage devraient se coordonner étroitement avec le secteur de la santé pour concevoir des produits touristiques attrayants, uniques et compétitifs afin d’attirer davantage de retraités au Vietnam.

