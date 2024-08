Hoà Binh : cap sur un tourisme durable

Hoà Binh, province montagneuse du Nord-Ouest du Vietnam, met à profit ses nombreux atouts naturels et culturels pour promouvoir un tourisme durable. Depuis le lancement d'un projet ambitieux en 2021, la province a entrepris une transformation vers une organisation touristique moderne et professionnelle, mettant en valeur ses paysages grandioses et son riche patrimoine ethnique.

Hoà Binh se distingue par ses paysages splendides, parsemés de nombreuses grottes, et ses réserves naturelles riches en écosystèmes variés, faune et flore. La province est également reconnue pour son identité culturelle unique, accueillant diverses ethnies minoritaires telles que les Muong, les Thai, les Tày, les Dao et les Mông.

Depuis plus de dix ans, la famille de Dinh Nhu Huê, établie au hameau de Kê dans la commune de Hiên Luong, district de Dà Bac, a su tirer parti des richesses locales en développant un service de logement chez l'habitant (homestay). Grâce aux prêts préférentiels accordés par l'État, M. Huê a pu rénover et agrandir sa maison pour mieux accueillir les touristes.

"Petit à petit, nous avons élargi notre activité et commencé à accueillir des clients les week-ends. En moyenne, nous gagnons entre 30 et 40 millions de dôngs par mois. Nos revenus sont bien plus élevés qu’avant, lorsque nous ne pratiquions pas le tourisme communautaire", a-t-il partagé.

Aujourd'hui, plusieurs familles ont emboîté le pas de Dinh Như Huê en lançant leurs propres services de logement chez l'habitant. C’est le cas de Luong Thi Thao.

"Lorsque nous avons commencé à développer le tourisme, le Projet AOP (un programme de développement du tourisme communautaire soutenu par une ONG australienne) nous a accordé un prêt de 100 millions de dôngs, soit environ 4.000 USD. On a également bénéficié d'une formation qui nous a appris à préparer la maison pour les visiteurs, à cuisiner pour eux, et à développer notre activité", a-t-elle expliqué.

Améliorer la protection des forêts

Au fil des années, la province a créé une dizaine de villages de tourisme communautaire supplémentaires dans les districts de Dà Bac, Mai Châu et Tân Lac, où vivent les Muong et les Mông. Cette expansion a attiré de nombreux visiteurs en quête de séjours immersifs. Par ailleurs, le développement du tourisme a contribué à améliorer la gestion et la protection des forêts, avec une augmentation significative de la superficie des forêts régénérées.

"Depuis que le tourisme s'est développé, la vie des habitants a changé et ils sont beaucoup plus conscients de l'importance de protéger l'environnement. Hiên Luong a été reconnue comme une commune néo-rurale et s’efforce maintenant d'améliorer encore ses infrastructures. Les habitants prennent cela très à cœur : les rues et les ruelles sont bien entretenues, et la gestion des déchets est efficace. Tout le monde est vraiment impliqué dans cette démarche", a souligné Dinh Van Quôc, vice-président du Front de la patrie de la commune de Hiên Luong dans le district de Dà Bac.

En 2016, le Premier ministre a approuvé le projet de zone touristique nationale du lac Hoà Binh, établissant un plan directeur pour le développement du tourisme dans la région. En plus de promouvoir le tourisme écologique, communautaire, sportif et culturel, Hoa Binh envisage également de développer l'aquaculture.

Toutefois, cette expansion doit se faire en préservant l'environnement du lac et ses paysages, afin de soutenir l'activité touristique, a souligné Luong Thanh Hai, responsable de l’office de l'aquaculture de la province.

"Le Comité populaire de Hoà Binh a demandé au service de l'agriculture et du développement rural, ainsi qu'à l’office de l’aquaculture, de mettre en place un projet visant à développer l’élevage de poissons tout en l'intégrant au tourisme. Ils prévoient d’élever des espèces comme la carpe noire, la carpe de roseau, ainsi que des espèces locales telles que les bagridés et les bagarius. L'idée est de combiner l’élevage de poissons avec des activités touristiques, où les visiteurs pourront observer les poissons, participer à leur entretien et déguster des plats préparés avec ces poissons élevés dans le lac", a-t-il expliqué.

Un secteur économique clé de la province

Actuellement, Hoà Binh se concentre sur le développement de ses infrastructures de transport en attirant de grands investisseurs.

"Dans un avenir proche, nous allons développer plusieurs formes de tourisme, telles que la villégiature, le tourisme communautaire, culturel et sportif. Nous mettrons également en avant les sports traditionnels des minorités ethniques tout en organisant des événements internationaux comme des courses cyclistes, des tournois de golf, ou encore des compétitions de parapente. Ces initiatives visent à accroître la compétitivité des produits touristiques de Hoà Binh par rapport à ceux des autres provinces", a précisé Bùi Xuân Truong, directeur adjoint du Service provincial de la culture, des sports et du tourisme.

Grâce à une stratégie de développement durable du tourisme, Hoà Binh a attiré environ 2,6 millions de visiteurs au cours des six premiers mois de cette année, soit une hausse de 9,9% par rapport à la même période l'année précédente. Parmi ces visiteurs, environ 260.000 étaient étrangers.

La province s’est fixé pour objectif d'attirer 4,9 millions de visiteurs d'ici 2025. À l'horizon 2030, Hoà Binh prévoit de moderniser ses infrastructures pour accueillir 7,3 millions de touristes et positionner le tourisme comme un secteur économique clé de la province.

