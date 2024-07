Voyage en train à travers Lào Cai : opportunités et défis

Photo : VOV/CVN

Le chemin de fer passant par Lào Cai est une étape clé du chemin de fer Diên - Viêt, inauguré en 1910 reliant Kunming (Chine) au port de Hai Phong. Ce projet est considéré comme particulier dans l’histoire du monde pré-moderne, contribuant à favoriser Lào Cai comme porte d’entrée internationale aujourd’hui.

Entre 2014 et aujourd'hui, après l'ouverture de l'autoroute Nôi Bài, le train a complètement perdu sa pôle position des principaux transports des touristes arrivant à Lào Cai, d'autant plus qu'il est difficile de rivaliser avec les voitures en termes de vitesse, de mobilité et de commodité. "L'industrie ferroviaire est un secteur tertiaire. Si on ne s’en sert pas bien et sans mettre les bénéfices des touristes en tête, il sera très difficile de continuer à les attirer", a déclaré Duong Tuân Nghia, directeur adjoint du Service de la culture et du sport de la province de Lào Cai.

Les statistiques montrent que le nombre de passagers des trains est récemment resté très modeste, atteignant seulement 200.000 en 2023. Actuellement, sur la ligne Lào Cai - Hanoï, une seule paire de trains aller-retour sont en circulation, les cabines étant principalement louées par des agences de voyages.

Photo : CTV/CVN

Selon Lê Minh Tuân, directeur général adjoint de la Société par actions de transport ferroviaire de Hanoï, les trains présentent toujours certains avantages tels qu'une sécurité établie ; la chance pour les touristes d'admirer le paysage tout au long du voyage ; des gares toujours centrales ; des horaires stables et un taux de départ et d'arrivée ponctuels ; une grande capacité de transport de passagers et de l’espace. Alors que la vitesse des trains semble difficile à accélérer à court terme, la réfection des wagons, des gares et de la qualité du service sont prioritaires pour fidéliser et attirer les passagers.

Bien que les terrains pour le développement dans l'industrie ferroviaire abondent, les ressources financières peuvent être limitées. En revanche, les ressources en termes de mécanismes politiques sont illimitées. Ces dernières années, les unités de l'industrie ont créé de nombreuses innovations pour s'adapter à la tendance. En plus d'améliorer leurs services, elles ont également renforcé leurs liens et encouragé la coopération avec les industries associées pour élaborer des tours professionnels complets. "Les questions de promotion et de communication doivent être prioritaires. Car même en étant le plus efficace qu’il soit, cela n'atteindra pas les touristes si la communication n'est pas bonne".

"Dans l'immédiat, l'industrie du tourisme déploie ses efforts pour plébisciter davantage de produits endémiques de Lào Cai tels que le brocart, les produits OCOP, la culture et l'art dans l'écosystème ferroviaire touristique", a déclaré le directeur du Service provincial du tourisme de Lào Cai.

Photo : VOV/CVN

En ce qui concerne la vitesse, d'ici 2030, le Centre du gouvernement a envisagé de donner la priorité aux investissements dans le projet de chemin de fer à grande vitesse Lao Cai - Hanoï - Hai Phong qui promet une percée une fois achevé.

"Non seulement il est significatif en termes de transport, mais le chemin de fer de Lào Cai de plus de 100 ans +transporte+ des histoires anciennes et culturelles. En 1958, à partir de la gare de Gia Lâm, Oncle Hô lui-même a pris le train sur cette portion pour rendre visite aux ethnies de Lào Cai. Le processus d’investissement et de modernisation des trajets ferroviaires peut donc être envisagé en conjonction avec la conservation, ce qui créera une grande valeur pour le développement du tourisme", a souligné M. Thang

"On pourrait conserver pendant longtemps les chemins de fer et les gares qui ont encore une valeur historique et deviendraient alors des produits attractifs. C'est une question qui doit être étudiée pour trouver l’harmonie entre conservation, renforcement et et développement", a déclaré Hà Van Thang.

On a appris récemment que Lào Cai envisage de monter un dossier pour la reconnaissance du chemin de fer Diên - Viêt qui fait la liaison Yunnan - Vietnam comme patrimoine mondial. Cependant, le processus de mise en œuvre se heurte à des difficultés financières et il est nécessaire d'avoir une relation étroite entre les trois pays que sont le Vietnam, la Chine et la France.

Phan Phuong/CVN