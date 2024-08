Khanh Hoa prévoit de multiples activités pour attirer les touristes

L'autorité provinciale du tourisme a attiré des investissements dans la construction de parcs d'attractions de grande envergure et de haute qualité, d'hébergements et de centres commerciaux de luxe pour mieux répondre aux besoins des touristes.

Plus de 230 entreprises de services de voyage, dont 187 entreprises de voyages internationales, opèrent dans la province. Ces installations sont capables d'accueillir environ 10 millions de visiteurs par an pour l'hébergement, les visites touristiques et la détente.

Nguyên Thi Lê Thanh, directrice du Service provincial du tourisme, a déclaré que des activités de divertissement, culturelles et sportives continueront également d'être organisées tout au long des mois d'été restants, comme le festival du homard de Cam Ranh 2024 ; le troisième Festival des fruits de Khanh Son 2024 du 10 au 13 août et le Festival international de la mer WonderFest 2024 tout au long de l'été au port de Vinpearl et au VinWonders Nha Trang sur l'île de Hon Tre.

Actuellement, la République de Corée et la Chine sont les deux plus grands marchés touristiques internationaux pour le tourisme de Khanh Hoa, suivis des visiteurs du Kazakhstan, de Thaïlande et de Malaisie.

Selon le ministère du Tourisme, au cours des sept premiers mois de 2024, la province a accueilli plus de 6,7 millions de visiteurs pour l'hébergement, les visites touristiques et la détente, dont plus de 2,76 millions de touristes internationaux et près de 4 millions de touristes nationaux, générant un revenu total de plus de 33 000 milliards de dongs (1,3 milliard de dollars).

Le taux d'occupation moyen des établissements d'hébergement dans toute la province a atteint 84,3%, les établissements quatre et cinq étoiles atteignant plus de 90,6%.

Rien qu'en juillet, au plus fort de la saison estivale, Khanh Hoa a organisé de nombreux événements culturels et touristiques majeurs tels que le Festival international de la baie lumineuse de Nha Trang 2024, qui comprenait le premier concours de spectacles de lumière par drone au Vietnam avec la participation de quatre équipes de la République de Corée, de Chine, de France et des Émirats arabes unis (EAU).

En conséquence, la province a accueilli 1,55 million de visiteurs, dont 395.000 touristes internationaux. Khanh Hoa compte plus de 1.180 établissements d'hébergement touristique avec plus de 64.000 chambres.

Le nombre de chambres dans les hôtels quatre et cinq étoiles représente 40%, y compris des marques hôtelières de renommée mondiale telles qu'InterContinental, Best Western, Six Senses, Radisson, Movenpick, Eastin Grand et Accor Hotels & Resorts.

En 2024, Khanh Hoa vise à accueillir 9 millions de visiteurs pour l'hébergement, dont 3 millions de visiteurs internationaux, 6 millions de visiteurs nationaux, et à générer environ 40.000 milliards de dôngs de revenus touristiques.

