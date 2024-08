Le tourisme vietnamien continue de s'accélérer au cours des derniers mois de l'année

Photo : VNA/CVN

Les statistiques de l’Administration nationale du tourisme ont montré que le Vietnam avait accueilli 1,15 million de touristes étrangers en juillet et 9,98 millions au cours des sept premiers mois, en hausse de 51% en glissement annuel et de 1,9% par rapport à la même période de 2019. La République de Corée restait la première source de visiteurs au Vietnam avec près de 2,6 millions de personnes.

L'Association du tourisme du Vietnam (VITA) a participé au 8e salon international du tourisme de la République de Corée (KITS) qui a eu lieu fin juillet dernier. Outre des destinations familières aux touristes sud-coréens, des voyagistes vietnamiens ont présenté également des produits touristiques spécifiques et de nouvelles destinations telles que Ninh Binh (Nord), Binh Dinh (Centre), Dà Lat (hauts plateaux du Centre), Phu Quôc (Sud)… À cette occasion, le président de la VITA, Vu Thê Binh, et le président de l'Association des agences de voyage de la République de Corée (KATA), Oh Chang-hee, ont signé un protocole d’accord dans le but d’établir un partenariat durable des deux pays dans le tourisme.

Outre la République de Corée, les États-Unis sont également un marché prometteur du tourisme vietnamien. Entre janvier et juillet, le Vietnam a accueilli 478.000 visiteurs américains.

Dans le contexte où les relations Vietnam - États-Unis ont été portées au niveau partenariat stratégique intégral, leur coopération dans la culture, le sport et le tourisme doit être promue, a déclaré le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, Hô An Phong.

Il a annoncé l’organisation d’une série d’activités de promotion du tourisme aux États-Unis, dont le point d’orgue serait l’événement "Vietnam Expo in Hollywood" prévu au 3e trimestre à Los Angeles. L'événement visera à présenter des potentiels et des politiques vietnamiennes en faveur de l’industrie cinématographique pour attirer plus de producteurs internationaux au Vietnam.

D’ici la fin de l’année, de nombreuses activités seront organisées au Vietnam, notamment la Conférence internationale de l'OMT sur le tourisme agricole à Quang Nam (Centre), le Salon international du tourisme de Hô Chi Minh-Ville dans la mégapole du Sud. Le Vietnam participera également au Salon mondial du tourisme 2024 au Royaume-Uni et au salon CITM (China International Travel Mart) 2024 en Chine.

VNA/CVN