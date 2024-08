Le Vietnam, une destination culturelle attrayante

>> Quand les jeunes pratiquent le tourisme culturel

>> Réveiller les potentiels du tourisme culturel au Vietnam

>> Hô Chi Minh-Ville, destination la plus recherchée par les touristes australiens

>> Hoà Binh : cap sur un tourisme durable

>> L'Indonésie travaille sur la réduction des tarifs aériens pour promouvoir le tourisme

Photo : VNA/CVN

"En tant que voyageur explorant la culture, le Vietnam est pour moi un centre de tourisme culturel. Le Vietnam a une histoire millénaire, une riche tradition, des milliers de festivals, des monuments et une grande diversité géographique. Le Vietnam a toujours de nouvelles choses à découvrir. C'est pourquoi de nombreux Européens viennent au Vietnam pour explorer son patrimoine, son histoire et sa cuisine. Le Vietnam devrait continuer à promouvoir son avantage en tant que destination culturelle", partage Will in Vietnam avec un correspondant de l'Agence Vietnamienne d'Information.

Will in Vietnam (Will Courageux), un célèbre vloggeur étranger au Vietnam, a été agréablement surpris par les locaux. Le Vietnam partage de nombreuses similitudes culturelles et culinaires avec la France, et les Vietnamiens sont très accessibles et amicaux. C'est la raison pour laquelle Will a décidé de rester et de travailler ici.

Un bond

Will possède une chaîne TikTok avec 3,2 millions de followers, un compte YouTube avec plus de 950.000 followers et un compte Facebook avec plus de 400.000 followers. Will a déclaré que le tourisme culturel a fait un bond en avant depuis le COVID-19, avec des festivals et des sites historiques attirant de plus en plus d'attention.

Face à la tendance actuelle de nombreux jeunes passionnés par le tourisme culturel, Will partage : "En tant que jeune, je soutiens totalement cette tendance. Mieux comprendre nos traditions et notre pays nous aide à mieux protéger les valeurs traditionnelles et à les faire durer."

Photo : VNA/CVN

Khoai Lang Thang, né en 1991, est un célèbre blogueur de voyage vietnamien. Avec une chaîne TikTok de plus de 1,7 million de followers, un compte Facebook avec 2,5 millions de followers, un compte YouTube avec 2,29 millions de followers et un compte Instagram avec 228.000 followers, il utilise ses revenus pour de nombreux projets communautaires, aidant les enfants défavorisés. Il est le fondateur du projet "Viêt Nam - Chuyên chua kê" (Vietnam Untold Story), visant à construire plus de 30 terrains de jeux dans des écoles difficiles à travers le Vietnam.

Khoai Lang Thang estime que le tourisme culturel aide les touristes à mieux comprendre la terre et les gens qu'ils visitent. Le lien avec la culture est plus fort qu'une simple connexion à de beaux paysages.

Le blogueur de voyage chinois Hao Shu Tai, qui n'avait jamais visité le Vietnam auparavant, a été influencé par les bonnes impressions de ses amis. Il a constaté que, comparés à d'autres pays d'Asie du Sud-Est, le Vietnam et la Chine partagent plus de similitudes culturelles et coutumières.

De retour d'un voyage à Hanoï, Huê, Dà Nang et Hô Chi Minh-Ville, un autre touriste chinois, Liu Jian Xin, a partagé que chaque ville avait ses caractéristiques uniques : Hanoï est riche en culture avec 36 quartiers, Huê a une empreinte royale, Dà Nang est une ville côtière paisible et Hô Chi Minh-Ville est une ville prospère.

De plus en plus de touristes chinois, surtout les jeunes, choisissent les voyages au Vietnam. Les réseaux sociaux chinois regorgent d’images du tourisme vietnamien, renforçant ainsi la compréhension entre les deux pays. Selon Liu Jian Xin, la culture vietnamienne présente une harmonie entre les cultures orientales et occidentales.

Préservation

Le gouvernement du Vietnam a défini dans la Stratégie nationale de développement des industries culturelles jusqu'en 2020, avec une vision pour 2030, que le tourisme culturel est une composante importante de l'économie nationale.

Photo : VNA/CVN

Avec le développement du pays, le besoin des gens de profiter des valeurs culturelles augmente. Il est donc nécessaire d'exploiter les ressources culturelles pour développer le tourisme et le développement socio-économique en général.

Vu Anh Tu, du magazine Van hoa hoc (Études sur la culture) de l'Institut national de la culture et des arts du Vietnam, a affirmé que la participation des jeunes au tourisme culturel correspondait à la tendance actuelle. Elle est significative pour transmettre et promouvoir les valeurs culturelles de la nation, tout en contribuant à la diversité et à l'attractivité des produits du tourisme culturel, aidant ces produits à atteindre un marché plus large et plus diversifié.

Pour développer le tourisme culturel, en plus des mesures d'encouragement et de soutien, il est essentiel de renforcer la gestion, l'inspection, le contrôle, ainsi que de promouvoir les activités de communication et d'éducation sur la protection et la promotion des valeurs culturelles de la nation.

VNA/CVN