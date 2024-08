Hà Nam, une nouvelle destination touristique émergente d’Asie ?

Photo : VNA/CVN

En 2023, Hà Nam a dépassé de nombreux endroits de renommée mondiale tels que la ville de Gjirokastër (Albanie), la vallée de Katmandou (Népal), la ville d’Oaxaca (Mexique)... pour devenir la "Meilleure destination culturelle locale du monde 2023" des World Travel Awards. Récemment, Hà Nam a continué de figurer dans la liste des nominations pour les 31e World Travel Awards en Asie et en Océanie, dans les deux catégories "Première destination touristique émergente d’Asie" et "Destination leader de la culture locale en Asie".

Ce n’est pas un hasard si Hà Nam dont la réputation est un peu "modeste" par rapport aux grands noms du Nord comme Ha Long, Sa Pa… a "attiré l’attention" de la récompense dite de l’Oscar de l’industrie touristique mondial. Les couches riches et uniques de sédiments culturels et historiques au milieu d’un espace naturel paisible et vierge créent l’âme et le charme de Hà Nam.

Photo : Sun Group

Ici, il y a de nombreuses anciennes pagodes d’une beauté paisible, âgées de milliers d’années, attirant des millions de touristes à faire des pèlerinages chaque année.

Le complexe de reliques de la pagode Long Doi Son dans la commune de Tiên Son, chef-lieu de Duy Tiên, est l’un des paysages célèbres de Son Nam d’hier. Il a une longue histoire et reflète une période florissante du bouddhisme dans l’histoire nationale. À travers de nombreux hauts et bas de l’histoire, la pagode conserve encore ses caractéristiques anciennes et sacrées, imprégnées du style architectural et artistique de la dynastie des Ly et constitue également un trésor historique précieux avec la stèle Sung Thiên Diên Linh qui est un trésor national.

Photo : Sun Group

La pagode Dia Tang Phi Lai, âgée de près de 1 000 ans, est également en train de devenir la destination la plus prisée de Hà Nam après avoir été restaurée. Elle a dotée d’une beauté à la fois ancienne et poétique, au milieu d’une espace extrêmement calme et paisible.

Une autre destination spirituelle célèbre de Hà Nam est la zone touristique de Tam Chúc, d’une beauté comparable à la baie de Ha Long sur terre, avec une architecture ancienne au milieu de montagnes majestueuses.

Photo : Sun Group

Une autre destination culturelle spirituelle à ne pas manquer en venant à Hà Nam est la basilique So Kiên, âgée de 140 ans. C’était autrefois la cathédrale de l’archidiocèse de Hanoï et l’une des quatre basiliques du Vietnam. Elle est aussi une destination populaire pour les touristes qui veulent admirer l’un des plus beaux ouvrage architectural de style gothique du pays.

En outre, Hà Nam compte également d’innombrables pagodes et temples vieux de plusieurs siècles, tels que la pagode Ba Danh, la pagode Phât Quang, le temple Lanh Giang, le temple Trân Thuong, la pagode Bau, la pagode Dang Xa, la pagode Trinh Tiêt, la pagode Tiên...

Photo : Sun Group

Outre les destinations culturelles spirituelles, Hà Nam est également célèbre pour ses paysages sauvages, cristallisant la beauté des montagnes, des forêts, des rivières et des lacs. Les destinations à ne pas manquer ici incluent Ao Dong avec son paysage naturel majestueux créé par de hautes montagnes et des forêts ; la grotte Luon, l’endroit où les visiteurs peuvent flotter sur des bateaux pour admirer les formes étranges des stalactites ; la grotte de Phuc Long ; la montagne Ngoc ; la rivière Day...

Non seulement une destination avec de nombreuses couches de sédiments culturels autochtones de longue date, mais Hà Nam devient actuellement une zone urbaine animée avec de nombreux projets à grande échelle à l’avenir avec la collaboration de Sun Group. Le projet Sun Urban City est à seulement 50 km de Hanoï, a une superficie jusqu’à 420 ha. Le projet nécessite un investissement d’environ 35 000 milliards de dôngs avec d’innombrables divertissements sans précédent à Hà Nam tels que le parc Sun World, le parc culturel, le parc écologique, le parc sportif...

Photo : Sun Group

Sun Urban City dispose d’un modèle de villégiature suburbaine avec 1.001 activités de divertissements, où les personnes âgées et les familles bénéficient d’un soin complète de la santé.

Bientôt, Hà Nam deviendra une destination de divertissement élégante et une destination d’investissement dynamique à la porte d’entrée de Hanoï.

VNA/CVN