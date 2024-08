Bientôt le premier Festival des fleurs et plantes d'ornement de Cho Lach 2025

Bên Tre

Il s’agira d'une série d'événements culturels et touristiques combinée à des activités de promotion du commerce, des services et des divertissements pour honorer les professions de la floriculture, de l’ornementation et la valeur économique des produits floraux et ornementaux du district de Cho Lach, ainsi que le développement de l'économie jardinière - florale et ornementale en association avec le Village culturel et touristique et le Programme national OCOP (One Commune, One Product - À chaque commune son produit) pour la construction de l'image locale.

Le festival comprendra 18 évènements tels une exposition thématique sur les fleurs et les plantes d'ornement, une installation artistique, la construction d’une rue de “check-in”, un marché de campagne du Village des fleurs et des plantes de Cho Lach, un concours de préparation de gâteaux et de boissons à base de fruits de Cho Lach, des séminaires sur l'amélioration de la chaîne de valeur de l'industrie des fleurs et des ornements, un programme de connexion commerciale pour les produits de fleurs et les plantes d’ornements, le lancement de nouveaux programmes de visites touristiques de Cho Lach, un défilé de chars floraux, une exposition sur l’art du combats de coqs, un concours de photos de fleurs et d’ornements, un concours de créations ornementales du district de Cho Lach, des jeux folkloriques traditionnels, la fête de don ca tài tu (chants des amateurs) ou encore un marathon dans le Village culturel et touristique de Cho Lach.

Ces principales activités devraient avoir lieu sur la place du Centre administratif du district de Cho Lach, au Centre culturel, sportif et radiophonique de Cho Lach, au Centre provincial de semences - de fleurs et d’ornements de Bên Tre (l’installation numéro 2 dans la commune de Vinh Thanh) ou dans le stade de football de Phu Son

Village culturel et touristique de Cho Lach

Le 16 juillet, le Comité populaire du district de Cho Lach a organisé solennellement une cérémonie de lancement de l'identité de la marque du Village culturel et touristique de Cho Lach (avec un site Internet, un logo et un slogan) ainsi que du concours “Belle porte - Clôture verte” et du programme "Ensemble pour créer un environnement vert, propre et magnifique".

Lors de la cérémonie, le président du Comité populaire du district de Cho Lach, Pham Anh Linh, a annoncé qu'après l'approbation du projet du Village culturel et touristique de Cho Lach par le Comité populaire de la province de Bên Tre, le district de Cho Lach avait travaillé et s’était coordonné rapidement avec toutes les parties connexes pour la mise en œuvre du projet de village culturel et touristique de Cho Lach. Le lancement de l'identité de marque de ce Village culturel et touristique reflète non seulement son profil culturel unique, mais constitue également un outil efficace de présentation et de promotion de la beauté culturelle, historique et humaine de la localité. Tout cela attirera davantage d’attention et d’investissements de la part des entreprises, des organisations et des touristes, contribuant ainsi à promouvoir le développement socio-économique durable du district de Cho lach.

Dans un discours directif, le président du Comité populaire de la province de Bên Tre, Trân Ngoc Tam, a demandé que dans les temps à venir, tous les services et branches provinciales concernés accordent la priorité au soutien du district de Cho Lach pour accélérer la mise en œuvre du projet en question. Le Comité populaire du district de Cho Lach doit quant à lui s'efforcer d'accélérer les progrès et de mener à bien le plan de construction du Village culturel et touristique de Cho Lach, notamment par le décaissement complet du capital alloué au Projet en 2024 et une organisation réussie du Festival des fleurs et des ornements de Cho Lach 2025.

Trân Ngoc Tam a ajouté que le district de Cho Lach devrait promouvoir et appeler à des investissements de manière proactive; se concentrer sur la mobilisation de toutes les ressources du district afin de bien réaliser les travaux environnementaux et paysagers au service du tourisme et modifier les pratiques de sensibilisation et de production dans une direction associée à la construction des infrastructures et à d'autres éléments du projet global, afin d'améliorer l'efficacité de la production et d'augmenter les revenus des habitants de la région.

