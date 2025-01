Un livre sur l’amitié sino-vietnamienne sorti en librairie à Nanning

>> Vietnam - Chine : la coopération économique demeure un point positif

>> Le président de l'AN reçoit l'ambassadeur de Chine au Vietnam

Photo : VNA/CVN

Lors du lancement, Huang Zheng, ancien directeur adjoint de l’Académie des sciences sociales du Guangxi où le livre est compilé, a présenté son contexte, son contenu principal et sa valeur académique.

Il a déclaré que le livre décrit systématiquement quatre événements importants de l’histoire moderne du Guangxi qui reflètent l’amitié entre la Chine et le Vietnam. Les thèmes clés incluent l’empreinte du Président Hô Chi Minh dans le Guangxi, les écoles vietnamiennes à Guilin, les hôpitaux arrière du Guangxi pendant la guerre du Vietnam et la "piste Hô Chi Minh en mer", à partir du Guangxi.

Le livre détaille également les activités révolutionnaires du président Hô Chi Minh à Guilin, Liuzhou et dans les localités frontalières telles que Jingxi, Longzhou et Napo de 1938 à 1945. Entre 1950 et 1965, il s’est rendu plusieurs fois au Guangxi, rencontrant la population locale et promouvant avec passion l’histoire de l’amitié sino-vietnamienne.

De plus, le livre fournit des documents historiques relatant la création des écoles vietnamiennes au Guangxi pendant la guerre de résistance contre le colonialisme français, le soutien des hôpitaux de l’arrière du Guangxi et le transport urgent et secret de matériel de secours au Vietnam via la "piste Hô Chi Minh en mer". Ces éléments reflètent de manière vivante la profonde affection entre le président Hô Chi Minh et le peuple du Guangxi, établie pendant la lutte révolutionnaire.

Ce livre, qui marque le 75e anniversaire des relations diplomatiques entre la Chine et le Vietnam et l’"Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine", souligne le rôle particulier du Guangxi dans l’amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam.

Il offre également des ressources culturelles et un soutien académique pour approfondir les échanges culturels, contribuant ainsi à la construction de la communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine.

VNA/CVN